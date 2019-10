'Speciale parkeervergunning voor vrijwilligers en mantelzorgers in Stad'

CDA en ChristenUnie in de Groninger gemeenteraad willen dat de stad, in navolging van de grote steden in de Randstad, een maatschappelijke parkeervergunning voor vrijwilligers en mantelzorgers invoert.

'Mantelzorgers en vrijwilligers zijn het cement van de samenleving', zegt René Bolle van het CDA. 'Er wordt een steeds groter beroep op deze mensen gedaan, terwijl het steeds moeilijker en duurder wordt voor deze mensen om hun werk te doen.'

'Niet meer te doen'

'Iemand die vrijwilliger is bij de synagoge in de Folkingestraat bijvoorbeeld, is per dagdeel 19.50 euro kwijt aan parkeerkosten. Nu betaalt de synagoge dat, maar met dit soort parkeerkosten is vrijwilligerswerk niet meer te doen.'

Parkeertegoed

In steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bestaan al maatschappelijke parkeervergunningen. Iemand die mantelzorger is krijgt dan bijvoorbeeld een parkeerkaart, geldig voor de wijk waar hij of zij moet zijn in verband met de mantelzorg. Op die kaart staat een parkeertegoed van bijvoorbeeld vijfhonderd uur.

Voor misbruik van de vergunning is Bolle niet bang. 'Het zal natuurlijk wel een keer gebeuren, maar de meeste vrijwilligers en mantelzorgers zijn toch mensen die dat niet gaan doen.'

CDA en ChristenUnie hebben het voorstel afgelopen vrijdag ingediend. Het voorstel zal binnenkort worden behandeld.