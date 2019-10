Je kunt er in de grond geen spoor meer van terug vinden maar Ties Groenewold heeft een heel boek vol geschreven over een vergeten stukje Noord-Groninger oorlogsgeschiedenis.

Het boek 'Flugwache Warffum - Over een onbekende Duitse stelling in de Noordpolder' is een verhaal over een Duitse stelling die tijdens de oorlog op de middendijk, ten noorden van Warffum, in de Noordpolder stond.

Niets te vinden

'Toen ik negen jaar geleden voor het eerst over de bunker hoorde ben ik - in bar winterweer - direct op de fiets gestapt en van Middelstum naar Warffum gereden om te kijken of er nog iets van terug te vinden was', zegt Ties Groenewold, 'maar dat was niet het geval.'

(Foto: Ties Groenewold)



De bunker was deel van het Duitse radarsysteem dat Britse bommenwerpers moest opsporen. 'Eerst bouwden de Duitsers een houten toren in de polder maar dat hebben ze op den duur vervangen door een complete bunker van 13,5m. x 11,5m', weet Groenewold.

'Tien jaar na de oorlog is de bunker afgebroken en verdwenen uit het collectief geheugen van de mensen, maar als je gaat onderzoeken kun je een hoop informatie vinden'.

Foto's

Een familielid van een Duitse soldaat die op de bunker gediend heeft, bleek in de buurt te wonen en had nog een fotoalbum van die soldaat met daarin foto's van de bunker.

'Als je dan verder gaat zoeken kun je een hoop informatie vinden. Tot en met de rekening voor de sloop van de bunker na de oorlog', aldus de schrijver.