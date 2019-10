Warming-up: sc Heerenveen - FC Groningen

Eindelijk kiest Danny Buijs ervoor om met twee spitsen in de punt van de aanval te beginnen. FC Groningen speelde de laatste twintig minuten tegen Sparta met zowel Sierhuis als Benschop voorop. FC Groningen voetbalde daardoor makkelijker en in de slotfase werd de overwinning dankzij een goede goal van Sierhuis uit het vuur gesleept.

Tegen de Friezen mogen beide spitsen het dan voor het eerst vanaf het begin laten zien.



De vorm: FC Groningen

Ondanks de twee overwinningen uit de laatste twee wedstrijden loopt in Groningen niemand de polonaise. Het spel tegen zowel RKC als Sparta bood weinig vermaak voor de bezoekers van de Groene Kathedraal. Toch heeft FC Groningen door die twee winstpartijen de weg omhoog ingezet.

De equipe van Danny Buijs staat, aan het begin van deze competitieronde, op de elfde plaats met dertien punten uit tien wedstrijden. Vorig seizoen had Groningen slechts vier punten na de eerste tien wedstrijden. Buijs vindt dan ook dat zijn team aan de bal sterker is dan vorig seizoen, maar erkent hij ook dat er te weinig vermaak wordt geboden.



De vorm: sc Heerenveen

Net zoals FC Groningen zijn de Friezen ook aan een goede reeks bezig. De laatste nederlaag dateert al van 14 september toen met 4-1 van Ajax werd verloren. De vier wedstrijden daaropvolgend pakte Heerenveen tien punten. Vorige week werd verdienstelijk met 4-2 van AZ gewonnen. Het had zomaar gekund dat de maker van het openingsdoelpunt in Den Haag afgelopen zomer voor FC Groningen had gekozen, maar verdediger Sven Botman koos ervoor om zijn thuiswedstrijden in het Abe Lenstra Stadion af te werken.

Die puntenregen van de laatste weken zorgt er voor dat de Friezen op dit moment zesde staan in de eredivisie. Het team van Johnny Jansen kreeg tot nu toe elf doelpunten tegen, één minder dan FC Groningen. Er werd zestien keer gescoord, dat zijn er vier meer dan de Trots van het Noorden.



Waar moeten we op letten?

Vanuit Groningenperspectief is het interessant hoe het met de twee spitsen gaat lopen. Zoals gezegd mogen Sierhuis en Benschop het met z'n tweeën gaan proberen. Vooral voor Sierhuis is dat een beloning voor zijn goede spel tegen Sparta, maar ook zijn doelpuntenproductie in het tweede team van de FC. Afgelopen maandag scoorde Sierhuis nog twee doelpunten in Almelo tegen de reserves van Heracles.

Django Warmerdam speelt dit seizoen voor het eerst op de linksbackpositie. Dat gaat ten koste van Bart van Hintum, die op de bank moet plaatsnemen. Het is met dat in het oog ook interessant hoe Warmerdam het gaat doen tegen zijn directe tegenstander Mitchell van Bergen die, net als de linksback, enorm snel is.



Historie

Sc Heerenveen en FC Groningen speelden vijfentwintig keer eerder tegen elkaar in het Abe Lenstra Stadion voor een eredivisiewedstrijd. Zestien keer wonnen de Friezen, vijf keer werd het gelijk en vier keer nam Groningen de punten mee naar huis. Vorig seizoen eindigde de derby in een 1-1 gelijkspel, dankzij een doelpunt van Paul Gladon.



FC Groningen Live

De wedstrijd sc Heerenveen – FC Groningen begint om 12.15 uur. De uitzending van FC Groningen Live op Radio Noord start om 11.30 uur. Niiwino Geertsema presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion. Wim Masker is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.



Blessures/schorsingen

Ramon Pascal Lundqvist en Gabriel Gudmundsson zijn geblesseerd. Michael Breij is afwezig vanwege de ziekte van pfeiffer.



Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Itakura, Warmerdam; Matusiwa, El Messaoudi, Hrustic, El Hankouri; Sierhuis en Benschop.