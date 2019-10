Expeditie Grunnen laat het los

'Laat het los, laat het gaan!' Zo klinkt het titellied van de Disneyfilm 'Frozen'. En laat presentator Ronald Niemeijer nou de hele dag geoefend hebben op de Engelse versie met de titel 'Let it go'.

In Stadskanaal is er een groot Frozenfeest en de opbrengst gaat naar de Julianstichting, om meer onderzoek te kunnen verrichten naar hersentumoren bij kinderen.

In Muntendam is er een kleindierententoonstelling en Ronald vond de Slenk het mooiste. Dat is een Groningse duif met een hele bijzondere houding. 'Borst vooruit, net als de Groningers!', zegt Ronald.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Vrouw doet boodschappen, man wacht met hond in camper in Zuidbroek

- Woordvoerder van de politie vertelt over de twee lichamen die zijn gevonden in de bioscoop

- 18-jarige Kimberley uit Muntendam viert haar verjaardag groots.

