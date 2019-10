Donar walst over gehavend Aris heen

Matt Williams Jr. was goed voor veertien punten tegen Aris archieffoto (Foto: JKBeeld)

De basketballers van Donar hebben zaterdagavond de noordelijke twist tegen Aris Leeuwarden overtuigend gewonnen. Het werd in sporthal het Kalverdijkje 70-103 in het voordeel van de bezoekers.

Donar trad aan zonder de grieperige Thomas Koenis, maar liet dit geen moment invloed hebben op het spel. Met een run aan het begin van de wedstrijd van 0-10 zetten de gasten meteen de toon. Na het eerste kwart stond er een tussenstand van 16-27 op het scorebord.

Grote voorsprong

Bij rust was de voorsprong opgelopen tot 35-55. Aris trad aan zonder de geblesseerden Craig Osaikhwuwuomwan, Arunas Mikalauskas en Andy Mazurcak en tot overmaat van ramp viel oud-Donar speler Tim Hoeve met ogenschijnlijk zware knieblessure al vlot uit in het eerste kwart.

Speelminuten voor talenten

Mede hierdoor werd het ook in de tweede helft geen moment een wedstrijd tussen deze twee ploegen. Bij Donar kreeg Deshawn Freeman weer de nodige speelminuten. Ook talenten Jef de Vries, Yoeri Hoexum en Sheyi Adetunji kwamen in het vierde kwart nog in het veld. Na het derde kwart gaf het scorebord 46-81 aan. De eindstand kwam neer op een verschil van 33 punten.

Derde plek

Topscorer aan de kant van de gasten was uitblinker Donte Thomas met 26 punten. Carrington Love was goed voor zestien punten, Matt Williams Jr. tekende voor veertien punten. Donar stijgt door deze zege naar de derde plaats in de Dutch Basketball League met acht punten uit zes duels.

Programma

Aanstaande woensdag 30 oktober staat voor de ploeg van coach Erik Braal de uitwedstrijd in de FIBA Europe Cup tegen Pinas KSK op het programma. Tip-off in Turkije is om 19.00 uur Nederlandse tijd.

