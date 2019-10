Bioscoopmoorden: Dit weten we over de verdachte en de slachtoffers

Een 56-jarige man en een 55-jarige vrouw uit Slochteren zijn zaterdagochtend om het leven gebracht in de Pathé-bioscoop in Stad. Het echtpaar maakte daar schoon. Zondagochtend werd een 33-jarige verdachte aangehouden. Dit is wat we tot nu toe weten.

Wat is er gebeurd?



De politie krijgt zaterdagochtend rond kwart over negen een melding, waarna in bioscoop Pathé twee lichamen worden gevonden.

In de loop van de ochtend wordt bekend dat de twee slachtoffer zijn van een misdrijf. Het onderzoek van de politie is dan nog in volle gang. Er wordt een Team Grootschalige Opsporing (TGO) opgezet, waarin agenten van verschillende disciplines met elkaar samenwerken. Ook wordt er een getuigenoproep gedaan.

'We zoeken zowel binnen als buiten het pand naar sporen', zegt politiewoordvoerder Nathalie Schubart. Er zijn onder meer agenten met kogelwerende vesten aanwezig. Ook zijn agenten met getrokken wapens gezien.

Pathé maakt bekend dat alle filmvoorstellingen voor zaterdag en zondag afgelast zijn.





Wie waren de slachtoffers?



De twee slachtoffers waren een echtpaar, een 56-jarige man en zijn 55-jarige vrouw uit Slochteren. Volgens het Algemeen Dagblad heten ze Marinus en Gina.

Ze waren werkzaam zijn voor schoonmaakbedrijf Gom Hospitality, dat alle Pathé-bioscopen schoonhoudt. 'De gebeurtenissen van zaterdag komen als een schok voor ons allen. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden, maar uiteraard ook naar de naaste collega's van de slachtoffers', schrijft het bedrijf op de website.

Op de site van het schoonmaakbedrijf is te lezen dat Marinus in 2014 werd genomineerd als schoonmaker van het jaar.

Zaterdagochtend is het echtpaar, zoals iedere ochtend, rond half acht de bioscoop op het Zuiderdiep binnengegaan om alles schoon te maken. Het vermoeden bestaat dat de verdachte Ergün S. achter ze aan naar binnen is gegaan, voordat de deur weer in het slot is gevallen.

Wat zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk, maar volgens verschillende bronnen zijn de slachtoffers op twee verschillende plekken in het gebouw gevonden. Volgens De Telegraaf waren de slachtoffers 'gruwelijk toegetakeld'.



Wie is de verdachte?

De politie maakt zaterdagavond bekend dat wordt gezocht naar de 33-jarige Ergün S. De politie deelt een recente politiefoto van de man en laat camerabeelden zien, waarop S. de bioscoop verlaat.

Hij kwam volgens de politie rond 07:30 uur de bioscoop binnen en korte tijd later weer naar buiten, zagen ze op camerabeelden. Dat is zo'n anderhalf uur voordat er een melding binnenkwam bij de politie.

Hij droeg op het moment van het verlaten van de bioscoop laarzen een grijze rugtas, donkere kleding met een opvallend patroon op zijn trui en broek.

Zondagochtend wordt hij aangehouden, bij een benzinepomp aan het Hoendiep. Hij heeft een mes bij zich en wordt in zijn been geschoten. S. gaat onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis.

De woonplaats van S. is Rotterdam, daar heeft hij een huis en familie blijkt uit bronnen van het Algemeen Dagblad. Volgens zijn familie gaat het al langere tijd niet goed met hem en had hij psychische problemen.

Vorige week donderdag moest Ergün S. volgens de krant zo goed als zeker verschijnen voor de politierechter in Groningen. Hij zou op 11 april vorig jaar in Sappemeer als bestuurder van een auto zijn aangehouden voor rijden onder invloed van cannabis. Eerder moest S. al voor de rechtbank in Dordrecht verschijnen wegens mishandeling van agenten. S. weigerde toen een woning te verlaten en werd er door de politie uitgezet, weet het AD.

Hoewel S. een huis in Rotterdam heeft, verbleef hij vaker in Groningen. Waarom is op dit moment niet duidelijk. De afgelopen week verbleef hij volgens het Dagblad van het Noorden in verschillende hotels in Stad, waaronder het Martinihotel aan het Gedempte Zuiderdiep en het Budgethotel aan de Rademarkt. Hij zou het hotel zijn uitgezet omdat hij op zijn kamer rookte.



