'Verdachte bioscoopmoorden lag te schreeuwen van de pijn'

'Hij lag te schreeuwen van de pijn.' Hardlopers Koert Thalen en Hein Tjoelker zagen zondagochtend dat het arrestatieteam bezig was om Ergün S. aan te houden. De verdachte van de twee bioscoopmoorden bij Pathé in Stad werd daarbij in zijn been geschoten.

Tijdens een hardlooprondje zagen Thalen en Tjoelker dat er iets aan de hand was. 'We werden tegengehouden door een agent. We liepen een stukje verder en zagen veel kijkende mensen', vertelt Thalen, over de aanhouding bij een benzinepomp aan het Hoendiep.

'Dat is hem!'

Een stukje verderop zien ze de neergeschoten verdachte liggen. 'Hij schreeuwde van de pijn', vertelt Tjoelker. 'Op een gegeven moment kwam hij omhoog en zagen we zijn baard. We herkenden hem van de foto's. Dat is de man van de Pathé!'

Even later zien de twee dat de neergeschoten verdachte op een brancard wordt getild en met sirenes naar het ziekenhuis wordt gebracht. In de verte zien de twee een bekende die alles gezien heeft.

'Hij vertelde dat hij twee schoten had gehoord en dat de man met een mes rondliep', vertellen de mannen. De politie bevestigt dat de verdachte een mes had en dat er daarom op de benen is geschoten.



Agenten

Een agent zou geschoten hebben, maar er waren meerdere agenten in de buurt. 'Ik denk dat er wel vijftien tot twintig agenten waren', zegt Tjoelker. 'Later deden sommigen ook een bivakmuts op zodat ze niet herkenbaar zijn.'

Ze vinden het bizar dat ze dit meemaken. En ook dat de verdachte gewoon in de buurt was. 'Je had hem zo tegen kunnen komen', zegt Thalen. Ze zijn daarom ook opgelucht dat hij nu gepakt is.

De twee mannen gaan met een opgelucht gevoel naar huis. 'Maar de adrenaline gaat nog door mijn hele lijf', zegt een van de hardlopers.

Lees ook:

- Verdachte bioscoopmoorden neergeschoten bij aanhouding

- Slachtoffers bioscoopmoord echtpaar uit Slochteren