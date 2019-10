Benutte strafschoppen zorgen voor puntendeling in Derby van het Noorden

De spits van de Groningers knalde de bal onhoudbaar tegen de touwen nadat Kaj Sierhuis tegen de uitgestoken arm van Floranus schoot. Tien minuten hiervoor werd de gasten een penalty onthouden toen Te Wierik aan zijn shirt werd getrokken door Van Rhijn, maar na overleg met de VAR werd dit om onbegrijpelijke redenen geen penalty.

Hands Zeefuik

Faik benutte namens de Friezen vlak voor rust een strafschop. Scheidsrechter Lindhout besloot hiertoe na samenspraak met de VAR Joey Kooij. Zeefuik werd uit balans gebracht door Ejuke, struikelde half waardoor de bal tegen zijn arm stuiterde. Lindhout vond het uiteindelijk toch genoeg voor een penalty terwijl hij in eerste instantie een corner had gegeven.

Ludieke actie

Het duel lag na een kwartier vijf minuten stil doordat FC Groningen-supporters een ludieke actie verzorgden. Ze gooiden stuiterballen en knikkers op het veld waarna een spandoek werd getoond met de strekking 'ballen tonen'. Dit alles na het verbod van Heerenveen op spandoeken in het uitvak.

Uitblinker Matusiwa

Matusiwa was de uitblinker aan de kant van de gasten met vele scherpe intercepties. Tot de penalty aan toe was FC Groningen iets dominanter, maar wist weinig af te dwingen. Het veldspel zag er verzorgd uit alleen werden de spitsen Benschop en Sierhuis nauwelijks bereikt.

Geen eindpass

Ajdin Hrustic bleef na de pauze in de kleedkamer achter, zijn vervanger was Joel Asoro. De gasten hadden veel balbezit, kwamen af en toe ook goed door de Friese linies maar het ontbrak keer op keer aan een goede eindpass.

Terecht gelijkspel

De Groningers bleven toch rustig op zoek naar de gelijkmaker die kwam via Benschop. In de slotfase wisselden beide coaches naar hartelust hetgeen het spel niet ten goede kwam. Het gelijkspel was uiteindelijk een correcte afspiegeling van de verhoudingen op het veld.

Weer in Friesland

Beide ploegen schieten qua ranglijst weinig op met deze puntendeling. FC Groningen blijft twaalfde, nu met veertien punten uit elf duels. Heerenveen staat achtste. Aanstaande woensdag 30 oktober komen de Groningers wederom in Friesland in actie. Dan is in het bekertoernooi derde divisionist Harkemase Boys de tegenstander. Aftrap op sportpark de Bosk is om 19.45 uur.

