Ongeneeslijk zieke Marijke viert ondanks alles verjaardag: 'Ik leef in het nu'

Ze wordt 23 jaar, veel ouder mag ze helaas niet worden. Marijke Vergeer uit Klein Garnwerd is ongeneeslijk ziek. Haar verjaardag wil ze bijzonder vieren. 'Ik leef in het nu. Samen met familie en vrienden maken we er een bijzondere dag van.'

Marijke ligt in een bed in de woonkamer als het team van het tv-programma Expeditie Grunnen binnenkomt. Presentatrice Léonie Albers vraagt haar hoe ze zich voelt. 'Ik voel me zenuwachtig voor mijn verjaardagsfeest, maar nu helemaal met zo'n camera op mijn hoofd.' De hele familie, vader, moeder, broer en zussen, begint te lachen.



'Je kunt het zwaar maken'

Léonie merkt op dat ze erg sterk in het leven staat. 'Ja, je kunt het heel zwaar maken, of je maakt er het beste van', zegt Marijke. 'Niemand heeft ooit een boekje geschreven over hoe je hiermee om moet gaan, dus dat moet je echt zelf ontdekken.'



Uitbehandeld

'Ik heb in januari gehoord dat ik botkanker heb,' vertelt ze. 'En in augustus zeiden de artsen dat ik uitbehandeld ben. Ze kunnen niks meer voor me doen.'



'Hechter kunnen we niet worden'

Ingrid Vergeer, de moeder van Marijke, zit naast haar bed. 'Dat is natuurlijk dramatisch om te horen. Ze heeft in 2012 ook al kanker gehad, maar daar was ze van genezen. We leven er als gezin al een tijd mee en dat heeft ons ook heel hecht gemaakt.'

'Hechter kunnen we niet worden', vult Marijke haar aan.



Projectjes

Op de vraag hoe ze haar toekomst voor zich had gezien, weet ze goed te antwoorden. 'Ik deed de opleiding tot verpleegkundige, dus ik wilde iets in de zorg doen. Maar ook iets met de natuur, dat vind ik ook mooi. Op dit moment leven we echt op dit moment en verzin ik steeds weer nieuwe projectjes zodat het geen doelloos bestaan wordt.'



Schappen vol speelgoed

Léonie vraagt verder naar de projectjes en Marijke begint te lachen. 'Ik hou erg van inpakken. Dus we zijn met de familie naar de speelgoedwinkel gegaan en hebben schappen vol gekocht. We hebben het speelgoed ingepakt en naar het UMCG gebracht en ik hoop dat ze er zieke kindjes heel blij mee kunnen maken.'



Elektrische rolstoel

Wat haar volgende projectje wordt, weet ze nog niet. 'Eerst maar mijn verjaardag vieren met elkaar. Ik heb sinds gisteren een elektrische rolstoel en dat is een hele uitdaging. Het pookje is heel gevoelig, dus als ik niet oppas val ik zo in de sloot.' En weer lacht de hele familie.



'Hoe lang ze nog leeft, weten we niet'

'Marijke is altijd vrolijk', zegt haar moeder trots. 'Ze houdt de mensen bij elkaar. Hoe lang ze nog leeft weten we niet, maar samen maken we er nog een fijne tijd van.'