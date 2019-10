Buijs: 'Ik word kotsmisselijk van de VAR'

FC Groningen-trainer Danny Buijs was na afloop van de 1-1 tegen sc Heerenveen ontstemd over de VAR-beslissing bij de penalty voor Heerenveen. 'Daar ben ik kotsmisselijk van.'

Het stak Buijs extra dat scheidsrechter Lindhout op het veld de juiste beslissing leek te nemen en de strafschop in eerste instantie niet toekende. 'Wij moeten die voorzet eruit halen als ik kritisch naar dat moment kijk, maar daarna raakt Zeefuik licht uit balans door een actie van Ejuke.'

Niet herstellen

'Omdat ik zelf gevoetbald heb weet ik hoe dat voelt, je kunt je niet meer herstellen. Dan komt zijn arm tegen de bal omdat hij valt. Scheidsrechter Lindhout vond dat ook want hij gaf een corner. Dan gaat de VAR (Video Assistant Referee, red.), Joey Kooij, zich ermee bemoeien. Lindhout komt kijken, ziet alles uit verschillende hoeken en op allerlei snelheden en gaat twijfelen. Het kan niet de bedoeling zijn dat het zo gaat.'

Dubieuze rol VAR

Gevraagd naar VAR Kooij, die ook een dubieuze rol speelde bij FC Groningen-FC Twente, hield Buijs zich op de vlakte. 'Hij maakt wel dit soort keuze's, twee keer bij wedstrijden van ons. Laat ik het hier maar bij laten.'

Wedstrijdanalyse

Over de wedstrijd zelf kwam Buijs tot de volgende analyse. 'Na een onstuimig begin van Heerenveen hadden wij tot de tegengoal de controle. Ik bracht in de tweede helft de nodige wisssels in het veld om iets te forceren. Het was te vaak slordig in balbezit, ook leden we onnodig balverlies. Met Asoro hebben we even 4-3-3 gespeeld, maar dat heb ik snel teruggedraait. Dat liep niet. Met deze 1-1 kan ik leven,' besloot Buijs.

Stoom uit de oren

Bij Mike te Wierik kwam de stoom nog meer uit de oren. 'Ik snap er niets meer van,' aldus de aanvoerder van FC Groningen. ' Ik word er schijtziek van, niemand weet meer waar hij aan toe is. Ik word bij het shirt gepakt door Van Rhijn en dat is dan geen penalty? Dat mag dus nu blijkbaar.'

Tegen de VAR

Te Wierik sprak zich al eerder uit tegen de VAR. 'Iedereen irriteert zich eraan, de spelers en het publiek. Het duurt ook veel te lang. Laat de beslissingen nou gewoon over aan de scheidsrechter, ik kan een fout dan ook beter accepteren. Alleen ingrijpen bij duidelijk buitenspel, bal wel of niet over de doellijn. Bij die penalty van Heerenveen zag Lindhout het zelf notabene goed. Het is tijd om er iets aan te doen want dit is belachelijk.'

Zeefuik benadeeld

De meest benadeelde man op het veld was rechtsback Deyovaisio Zeefuik. 'Ik word aangeraakt, val voorover en raak de bal met de hand. Ik kan toch niet op mijn rug vallen? Dan geeft de scheids eerst naar mijn mening ook nog terecht een corner. Na overleg met de VAR legt hij de bal alsnog op de stip. Belachelijk.'

Blij met punt

Hierdoor was de rechtsback van FC Groningen extra blij met de gelijkmaker van Benschop.

'Mijn teamgenoten redden mij want anders ligt het toch aan mij, hoe onterecht misschien ook. Er viel een last van mijn schouders. Verder was het een zwaar duel, ik ben blij met een punt.'

Goal Benschop

Charlison Benschop maakte uit een benutte strafschop de gelijkmaker. De spits schoot de bal prima hoog in en liet Heerenveen-keeper Hahn daarmee kansloos. 'Ik probeer zo lang mogelijk te wachten met het kiezen van een hoek door naar de keeper te blijven kijken. Hij zat er lekker in. Verder vond ik het een echte derby met veel strijd, weinig goed voetbal. Het gelijkspel is terecht vind ik,' sluit Benschop af.

