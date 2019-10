Expeditie Grunnen ontmoet Max de kat

Ergens in het mooie Klein Garnwerd staat een huis waar Berend en Corrie Hoeksema al 40 jaar wonen. Sinds kort hebben ze de zes weken oude kat Max in huis. Wanneer het team van Expeditie Grunnen op bezoek komt, achtervolgt Max hen overal. Maar stilzitten voor de camera? Dat wil hij niet.

In Niekerk zijn Henk en Rita druk aan het verhuizen. Dat is nogal een stap omdat ze de afgelopen vier jaar een prachtig groot Pippi Langkous-huis huurden. 'Het kost veel tijd om alles te onderhouden,' zegt Rita. 'Het is wel moeilijk om afscheid te nemen, maar het is tijd voor een nieuwe stap.'

Ook in Expeditie Grunnen:

- Voetbalsupporters in Groningen

- Elektrische skelter in Winsumermeeden

- Ongeneeslijk zieke Marijke haalt nog alles uit het leven

- Update over de bioscoopmoorden

- En nog veel meer

