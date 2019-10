Door de mand: Kees Vlietstra wil Freddy Frikandel in de Kuip

Toen Freddy de Grooth naast Harry's Café in Engelbert kwam te wonen had hij al een bijnaam, Freddy Frikandel. Er was dus helaas geen oorzakelijk verband tussen locatie en bijnaam.

Ook jammer, spits De Grooth heeft nooit voor vv Engelbert gevoetbald. Hadden we wel kunnen gebruiken zo'n klasbak. Want wat een spits is die Freddy. Na avonturen bij Groninger Boys, GVAV, FC Groningen (in een jeugdteam met Arjen Robben), GRC, VVK, SC Veendam, PKC'83, DIO Groningen en Pelikaan S voetbalt Freddy inmiddels weer bij zijn Groninger Boys.

Afgelopen zaterdag schopte hij zijn 500e doelpunt tegen de touwen. 500 (!) goals in het amateurvoetbal. Ongekend. In de wedstrijd tegen Oosterparkers scoorde Freddy maar liefst zesmaal. Na zijn zesde trok hij zijn shirt uit om het enthousiaste publiek een ondershirt met het getal 500 te showen. De scheidsrechter gaf Freddy een gele kaart. Na wat biertjes na afloop werd deze wijselijk ingetrokken onder het mom van 'ingrijpen van de VAR'.

500 doelpunten. Zelfs voor een korfballer is dat veel. En al helemaal voor een korfballende voetballer. In de vijf jaar dat ik in het derde van Engelbert heb gevoetbald bleef de teller op nul staan. Als rechtsback kwam ik ook bijna nooit in scoringspositie. Behalve bij corners. Dan mocht ik mee naar voren. Is nog een heel eind, vanaf rechtsachter naar het 16 meter gebied aan de overkant.

Mijn opdracht was altijd dezelfde: oorlog maken. Stond ik bij de eerste paal oorlog te maken, kwam de bal bij de tweede en andersom. Na vijf seizoenen voor Jan Lul met de korte achternaam oorlog te hebben gemaakt was ik er wel een beetje klaar mee. Nooit een bal aangeraakt.

In wat achteraf mijn laatste wedstrijd bleek te zijn trok ik na weer een vergeefse terugtocht van de vijandelijke zestien gedesillusioneerd mijn shirt uit op weg naar de dug-out. Ik werd gewisseld. Ik gaf mijn shirt aan WiIlem. We hadden namelijk maar precies 11 shirts bij het derde. De scheidsrechter trok pontificaal een gele kaart. Het kon me allemaal niks meer schelen. Willem gaf me in ruil voor het shirt de vlag. 'Jij moet nu vlaggen, succes man.'

De laatste twintig minuten van mijn voetbalcarrière heb ik met ontbloot bovenlichaam in de stromende regen bij alle balcontacten van Heiligerlee 2 de vlag in de lucht gestoken. Gelukkig was er geen VAR. Geen doelpunt gemaakt, toch drie punten gepakt. Mooie tijd, terug naar de onze.

Waar Freddy Frikandel het netje makkelijk weet te vinden hebben de spitsen van de FC het een stuk lastiger. In de wedstrijd tegen sc Heerenveen stelde trainer Buijs voor het eerst twee spitsen op; Sierhuis én Benschop. Door een vooractie van de een scoorde de ander.

Dat had wel wat voeten in de aarde. Voorafgaand aan de wedstrijd werd traditiegetrouw het Friese Folksliet gespeeld in het stadion. De Friese toeschouwers zongen uit volle borst mee. Vinden ze leuk. Moet bij dat beeld nog altijd aan Marco van Basten denken die toen hij daar als hoofdcoach werkte probeerde mee te murmelen met dat liedje. Viel me vies tegen van mijn jeugdheld. Als nieuwkomer ga je in een nieuwe omgeving met plaatselijke gewoontes óf vol in de aanval óf vol in de tegenaanval. Van Basten toonde zich een twijfelzanger.

Heb daar wel van geleerd. Toen ik afgelopen zomer als assistent bondscoach van Engeland mee mocht naar het WK Korfbal in Zuid-Afrika had ik me een week voorbereid op het zingen van het Engelse volkslied, God save the Queen. Was er helemaal klaar voor. Totdat vlak voor de eerste wedstrijd tegen Japan de bondscoach, Rob Williams (echt waar), aangaf dat hij uit principe niet meezingt met het nationale volkslied. Principe dingetje. Rob had niet zo veel met de queen en God. Of zo. Heb me in ieder geval solidair opgesteld door met een strak koppie plechtig the national anthem in me zelf mee te murmelen.

Heb het zaterdagochtend wel even ingehaald voor aanvang van de halve finale rugby, Nieuw Zeeland-Engeland. Uit volle borst voor de tv in de woonkamer. 'Wat doe je raar pap.'

De supporters van de FC hadden het ook niet zo op het Friese volkslied. Ze demonstreerden tegen het vreemdelingenbeleid van de Friezen (iets met een verplichte buscombi) door tijdens het versje massaal met de rug naar het veld te gaan staan om daarna in de veertiende minuut honderd golfballen op het veld te gooien. Scheidsrechter Lindhout raakte hierdoor zo van slag dat hij in de eerste helft Heerenveen wél en FC Groningen in de tweede helft géén penalty gaf op advies van de VAR.

Onbegrijpelijke blunders. Benschop benutte uiteindelijk een terecht gegeven strafschop. Eindstand Heerenvar-FC Groningen 1-1. Daarna was het tijd voor Ajax-Feyenoord. Het zal me jeuken wie dit soort potjes wint. Dat is in de groepsapp van 'De mannen van Nic.' wel anders. Opmerkelijk veel Feyenoorders. Die hadden het niet makkelijk want 020 was oppermachtig. Had me voorgenomen om ook een berichtje te plaatsen. Iets van:

'Als ik porno kijk, kijk ik het liefst naar amateur porno. Ik heb dan vaak het idee van ... Hey, dat kan ik ook!Wanneer ik voetbal kijk, kijk ik dan ook het liefst naar Feyenoord.' Heb het met mijn eigen voetbalgeschiedenis in gedachten toch maar niet gedaan.

Ajax-Feyenoord 4-0. Feyenoord heeft na het vertrek van Dirk Kuijt en Robin van Persie verkeerd ingekocht. Het mist ervaring en schotkracht voorin. Om dat te kunnen zien heb je geen VAR nodig. Maar het kan nog. In de winterstop. Mega transfer. Freddy Frikandel van Groninger Boys naar De Kuip. Voor 500 dozen frikandellen.