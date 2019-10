Lopend Vuur: Ik krijg steeds meer een hekel aan sociale media

Het afgelopen decennium zijn ze opgekomen en hard gegroeid: de sociale media. Ooit hadden we in Nederland Hyves. Tegenwoordig leven veel mensen op platforms als Facebook, Twitter en Instagram.

De wereld is er kleiner door geworden. Je maakt snel contact met mensen in andere delen van het land of de wereld, je deelt foto's met bekenden en onbekenden en het nieuws gaat vaak snel rond op de sociale media. Velen halen er veel plezier uit.

Maar de platforms hebben ook een keerzijde. Zo gaat er veel nepnieuws rond, waar vervolgens meningen en theorieën op gebaseerd worden. Ook wordt soms snoeihard geoordeeld over mensen of gebeurtenissen. Beledigingen en verwensingen zijn online aan de orde van de dag.

Ook worden vaak ongepaste grappen en opmerkingen gemaakt. Op Twitter stonden zaterdag, kort na de tweevoudige moord in Pathé, al misplaatste grappen als 'zich dood geschrokken tijdens de film?', 'was een levensechte horror' en 'sommige films zijn dodelijk saai'.

Hoe kijk jij naar platforms als Twitter, Facebook en Instagram?

Ons Lopend Vuur:

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat het telefonisch weten via 050-3188288.

Een vakbond is niet meer van deze tijd

Dat was ons laatste Lopend Vuur van vorige week. 31 procent van de 4771 stemmers is het hier mee eens. 69 procent vindt dus dat een vakbond nog steeds nodig is.