'Onmacht en verbijstering' in Slochteren na bioscoopmoord

'Dorpsbewoners willen graag iets doen. Bloemen bij de woning van de slachtoffers leggen bijvoorbeeld. Maar voor ons is het leidend wat voor de kinderen goed is om te doen.'

Dat zegt burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen na de bijeenkomst van zondag over de moord op twee inwoners van Slochteren in bioscoop Pathé in de stad.

'Even helemaal niets'

De twee kinderen van het echtpaar wonen in Groningen, maar ze hebben vroeger ook in Slochteren gewoond en zijn dus bekend bij de dorpsbewoners. Hoogendoorn heeft zelf geen contact met hen gehad. 'Dat doet de familierechercheur', zegt de burgemeester.

De kinderen hebben een signaal gegeven dat ze nu even helemaal niets willen Adriaan Hoogendoorn - burgemeester Midden-Groningen

'De kinderen wisten van de bijeenkomst, maar ze waren er niet bij. Ze hebben een signaal gegeven dat ze nu even helemaal niets willen en dat wordt vanuit het dorp gerespecteerd.'

Moord

Het echtpaar (55 en 56 jaar) uit Slochteren werd afgelopen zaterdagmorgen vermoord in Pathé in Stad. Ze waren daar om schoon te maken. Rond half acht zou verdachte Ergün S. de bios zijn binnengegaan. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en wat het motief van de dader is.

Vervolgbijeenkomst

'Het besef dat je op deze wijze van het ene op het andere moment beide ouders verloren hebt, hakt er heel erg in bij de inwoners van Slochteren', vertelt Hoogendoorn. De bijeenkomst van zondag was volgens hem vooral bedoeld om de 'onmacht, verbijstering en gevoelens van afschuw' met elkaar te delen. 'En we wilden kijken hoe we hier als dorpsgemeenschap mee om moeten gaan', zegt de burgemeester. Hij zegt dat er nog een vervolg komt op de bijeenkomst.

Ondertussen liggen bij Pathé in Groningen wel vele bossen bloemen, knuffels en potjes met brandende waxinelichtjes. De bioscoop is nog tot woensdag gesloten.

