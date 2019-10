President rechtbank Noord-Nederland legt functie per direct neer na onrust (update)

Ze heeft besloten terug te treden vanwege het gebrek aan vertrouwen onder het personeel.

Vertrouwenskwestie

'De onrust bij de rechtbank Noord-Nederland van de afgelopen periode heeft geleid tot een vertrouwenskwestie. Dat schaadt het aanzien van de rechtbank', zegt Van de Schepop.

'Dat betreur ik en ik neem daarin mijn verantwoordelijkheid. Daarom treed ik terug als president van de rechtbank', vervolgt ze. 'Het is belangrijk dat het vertrouwen in de rechtbankorganisatie terugkeert en ik wil dat proces niet in de weg staan.'

Haar functie wordt tijdelijk overgenomen door Albert Ploeger, die nu rechterlijk bestuurslid is bij de rechtbank Noord-Nederland.



Angstcultuur

Tegen de juridische nieuwswebsite Mr. stellen meerdere rechters dat er sprake is van autoritair gedrag van leidinggevenden, waardoor medewerkers geen kritiek durven te uiten. De vakbonden eisen een onafhankelijk onderzoek. Albert Ploeger, die tijdelijk de functie van Van de Schepop overneemt, zegt voorstander te zijn van een onderzoek.

Van de Schepop laat weten zich nu te gaan beraden op haar toekomst. Een verdere toelichting wil de rechtbank Noord-Nederland op dit moment niet geven.

Veel onduidelijkheid

Wat de uiteindelijke reden van het opstappen is, blijft volgens rechtbankverslaggeefster van het Dagblad van het Noorden, Annemiek Meijer, gissen. 'Een goede uitleg ontbreekt.'

Ook is volgens Meijer nog niet duidelijk wat de tijdelijke nieuwe president gaat doen in de rechtbank om de onrust onder het personeel te verminderen. 'Het enige dat hij wil zeggen is dat hij een onderzoek wil starten naar wat er aan de hand is. Hij wil werken aan het vertrouwen, maar hóe is de vraag.'

Dit bericht is aangepast met een reactie van verslaggever Annemiek Meijer.

