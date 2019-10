Groningse publiekspremière speelfilm YouTuber Kalvijn in Pathé afgelast

Dinsdag zou in Pathé Groningen de publiekspremière zijn van de allereerste speelfilm XIII van YouTuber Kelvin Boerma uit Meedhuizen, beter bekend als Kalvijn. Maar door de omstandigheden na de dubbele moord in de bioscoop in Stad is deze afgelast.

Dat laat de bioscoopketen weten op Twitter.



De film gaat dinsdagavond om 20.00 uur in twaalf verschillende Pathé-zalen tegelijkertijd in première. Groningen zit hier als enige niet bij.



Een echtpaar uit Slochteren werd zaterdagochtend in Pathé Groningen van het leven beroofd. Ze waren allebei schoonmakers in de bioscoop. In verband met de gebeurtenissen zijn tot en met dinsdag alle voorstellingen in de bioscoop afgelast

Geen nieuwe datum

De film is komende zaterdag voor het eerst in onze provincie te zien tijdens een reguliere voorstelling in Pathé in Stad. Om de publiekspremière bij te wonen moeten liefhebbers dinsdag afreizen naar Pathé-vestiging elders in het land.

In één dag opgenomen

XIII, zoals de komediefilm heet, is opgenomen in een tijdsbestek van 24 uur. Kalvijn gaat vaker van dit soort uitdagingen aan op zijn YouTube-kanaal met inmiddels 1,2 miljoen volgers. Kalvijn speelt in de film zelf de hoofdrol.

XIII is gebaseerd op het gelijknamige Japanse spel. In de film worden bluckbusters als Pulp Fiction en The Lord of The Rings op de hak genomen. Meerdere bekende Nederlands hebben een rolletje, waaronder NPO-presentator Jeroen Pauw, die een tovenaar speelt.

De filmtrailer van XIII.



