Politie krijgt 200 tips binnen over bioscoopmoorden

'Jullie hadden concrete informatie voor ons en ook waren er melders die meedachten in het onderzoek', bedankt de politie de vele tipgevers op Twitter.

Ochtend na de bekendmaking aangehouden

Zaterdagochtend werd een echtpaar (55 en 56 jaar) uit Slochteren vermoord in Pathé in Stad. Ze waren daar om schoon te maken. Rond half acht zou verdachte Ergün S. de bios zijn binnengegaan. Het is nog altijd niet bekend wat er precies is gebeurd en wat het motief van de dader is.

Zaterdagavond maakte de politie de naam, het signalement en een foto van de verdachte bekend.

Zondagochtend werd Ergün S. aangehouden bij een tankstation aan het Hoendiep. Daarbij werd de verdachte in zijn been geschoten, omdat hij een mes bij zich had.

