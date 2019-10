Van zandbak tot crossbaan: voorbereidingen Dutch Supercross in volle gang

De voorbereidingen van de Dutch Supercross in Zuidbroek zijn in volle gang. Ongeveer drieduizend kuub zand is inmiddels in de Eurohal gestort. Het eerste weekend van november gaat het evenement daar van start.

Zondagavond was er nog geen zandkorrel te vinden in de hal: toen werd er een grote vlooienmarkt gehouden. Inmiddels ligt de hele hal vol zand. 'De chauffeurs zijn de hele nacht doorgegaan. Om vijf uur vanmorgen was het klaar', vertelt organisator Pepijn de Haan.

Werkgroep

En maar goed ook, want een uur later begon het te plenzen. 'We hadden van tevoren zelfs een speciale werkgroep opgericht om het zand in de gaten te houden. Die jongens moesten zorgen dat het zand altijd was afgedekt zodat er geen druppel bij kon komen.'

Zoektocht

Om de perfecte samenstelling aan zand te krijgen, reisde De Haan af naar Dortmund. 'Ik heb het een beetje afgekeken bij een groot motorcrossevenement daar. We hebben de klei laten onderzoeken, en toen bleek er niets speciaals aan. Dit is ook gewoon onze eigen grond. De rest van het jaar ligt het hier opgeslagen.'

Op de bovenlaag van de zandbak ligt een lading kalk. Dat moet voorkomen dat de grond sompig wordt. Want pas als de grond keihard is, kunnen motorcoureurs eroverheen rijden.

Dinsdagmiddag om 15.00 uur moet de baan klaar zijn. Een uur later komt een speciale keuringsdienst om de baan te keuren. 'Speciale rijders gaan de baan dan testen. Ze meten bijvoorbeeld de hellingshoek. Het komt heel erg precies', zegt De Haan.

