'Joey Kooij moet gewoon stoppen als scheidsrechter'

De Derby van het Noorden eindigde zondag in een 1-1 gelijkspel. Voor de Friezen benutte Faik een dubieuze penalty en voor Groningen maakte Benschop, ook uit een penalty, gelijk.

FC Groningen-trainer Danny Buijs liet zich er na de wedstrijd tegen sc Heerenveen al fel over uit: de VAR-beslissing, voluit Video Assistant Referee, bij de penalty voor Heerenveen was onterecht.

Tijdens de wekelijkse sportdiscussie maandagochtend op Radio Noord sluiten FC Groningen-watchers Stefan Bleeker, Niiwino Geertsema en oud-FC Groningen-speler Arjan Blaauw zich volledig bij aan bij deze gedachte.

Discussie over de VAR

Na afloop ging het alleen nog maar over twee bepalende wedstrijdmomenten: de penalty die werd weggegeven na de hands van Zeefuik en het bijbehorende VAR-moment.

Joey Kooij volgde zondag als videoscheidsrechter van dienst de wedstrijd vanuit het KNVB-videocentrum in Zeist. 'Hij moet gewoon stoppen', zegt Bleeker. 'Die kan er echt helemaal niets van'. Scheidsrechter Allard Lindhout floot de wedstrijd.

'Lindhout geeft eerst een corner aan Heerenveen omdat Zeefuijk hands maakt. Maar door Kooij wordt hij vervolgens teruggeroepen naar het scherm. Zelfs achteraf zegt Lindhout nog steeds achter zijn beslissing te staan', vertelt Bleeker.

Wie begrijpt dit nog? Stefan Bleeker - verslaggever

Oud-scheidsrechter Reinold Wiedemeijer blikt op de avond van de wedstrijd bij sportzender FOX terug op het bepalende moment. 'De VAR had hier niet moeten ingrijpen', zegt hij overtuigend.

Onduidelijkheid

Dan een ander wedstrijdmoment waarop FC Groningen-aanvoerder Mike te Wierik wordt vastgehouden in het Friese strafschopgebied, maar de VAR greep niet in. Na de wedstrijd wordt Lindhout hierover gevraagd naar zijn mening: 'Kooij had mij hier moeten roepen', zegt hij.

Oud-scheidsrechter Wiedemeijer vindt bij FOX dat de scheidsrechter hier wél goed heeft gehandeld. 'Wie begrijpt dit nog?', vraagt Bleeker zich af.

'Dat wij hier nu weer over de VAR moeten gaan discussiëren is eigenlijk ook belachelijk', vindt Blaauw. 'Er wordt veel te vaak over gesproken.'

De oud-profvoetballer snapt wel dat de scheidsrechters er zelf ook niets meer van snappen. 'Het is theorie tegen de praktijk. Hands is hands, zou je normaal gesproken zeggen. Maar er zitten allemaal haken en ogen aan. De een geeft rood, de ander niet. Er is geen duidelijke lijn meer.'

Toch vindt het panel de VAR een mooi middel. 'Het moet niet verdwijnen', vindt Bleeker. 'Maar de regels moeten flink worden aangescherpt. Ze moeten er tweehonderd procent zeker van zijn dat de scheidsrechter er naast zit. Desnoods zet je er een tweede VAR bij.'

