Schoonmakers leggen bloemen: 'Ik heb er niet van kunnen slapen' (update)

'Ik ben er kapot van. Ik heb er niet van geslapen.' Anneke Gnodde uit Groningen is één van de mensen die maandagochtend een bos bloemen legt bij bioscoop Pathé in Stad.

Op die plek werden afgelopen zaterdagochtend twee schoonmakers vermoord: een man en vrouw uit Slochteren. Het echtpaar - 55 en 56 jaar - laat twee kinderen achter.

Deuren op slot

'Nee, ik kende ze niet', vertelt Gnodde. 'Ze werkten voor een ander bedrijf. Maar ik ben echt heel erg geschrokken.' Gnodde is niet de enige schoonmaker die bloemen komt leggen. Alie Apol deed een oproep in een facebookgroep voor Groninger schoonmakers en kreeg veel gehoor.



Dat zoiets gebeurt is echt eng hoor Monica Elens - schoonmaakster

Schoonmaker Monica Elens barst voor de bioscoop in tranen uit. 'Ik doe dit werk al achttien jaar en je staat er niet bij stil dat dit kan gebeuren. Je begint altijd 's morgens vroeg en 's avonds laat ga je weg. Dat zoiets gebeurt is echt eng hoor.'

Alie Apol: 'Alleen het idee al dat het iedereen kan overkomen, daarom ben ik hier en voor steun voor de familie en andere collega's.'



Kwetsbaar

Bij alledrie heeft de moord het besef aangewakkerd dat ze kwetsbaar zijn in hun werk; vooral als ze werken in zogenoemde sleutelpanden. Dat zijn adressen waar ze helemaal zelfstandig en alleen werken voor of na sluitingstijd. Net als het vermoorde echtpaar in Pathé.



Wij werken sowieso altijd met de deuren op slot Alie Apol - schoonmaakster

'Ik heb ook wel eens iets meegemaakt: iemand die zegt dat hij pizzakoerier is of dat hij een lekke band heeft', vertelt Anneke Gnodde. 'Zwervers ook veel. Dat is niet zo erg, zolang ze maar niet agressief worden. Wij werken sowieso altijd met de deuren op slot.'

Alie Apol: 'Ik heb een heel groot sleutelpand gehad en ik kwam daar 's morgens rond half zeven aanfietsen. Toen stond er iemand bij het raam. Ik ging gewoon aan het werk en kreeg later te horen dat er een inbreker binnen was. Als ik hem tegen was gekomen, weet ik niet wat er had kunnen gebeuren.'

Pathé is tot woensdag gesloten. De manager van Pathé is zichtbaar aangedaan. Ze wil verder niet reageren, omdat ze het politieonderzoek wil afwachten.

Dit bericht is aangevuld met een reactie van andere schoonmakers.

