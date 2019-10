Hij komt er: de zuidelijke 'fietssnelweg' tussen Leek, Groningen én Oostwold

Het is niet de noordvariant, ook niet de zuidvariant, maar de 'Zuidvariant Plus'. De snelle fietsverbinding tussen Groningen en Leek komt er, en ook Oostwold is tevreden.

Lange tijd werd er gesteggeld tussen de toenmalige gemeente Leek en de provincie Groningen over de Fietsroute Plus tussen het Westerkwartier en de stad Groningen.

De provincie Groningen opteerde voor de zuidelijke variant langs de A7.

Maar de gemeente Leek wilde de fietsroute langs de noordkant van de A7 laten leggen. Die variant is alleen 3,5 miljoen euro duurder. De provincie wilde daar niet aan meebetalen.

4,4 miljoen euro duurder

De partijen zijn er nu uit: het wordt een Zuidvariant Plus, met een vertakking naar Oostwold. Totale aanneemsom: ruim elf miljoen euro. Daarmee is de variant 4,4 miljoen euro duurder dan de oorspronkelijke zuidvariant die de provincie in gedachten had.

'De gemeente Westerkwartier en de provincie betalen ieder 1,75 miljoen euro om het verschil te overbruggen', zegt gedeputeerde Fleur Gräper. 'Dan is er nog een klein gat van 9 ton. Dat nemen wij voor onze rekening, als Provinciale Staten daar akkoord voor geeft.'

We hebben hier ruim tweeënhalf jaar voor gelobbyd Arnoud Sprenger - Inwoner Oostwold

Mooie dag

Deze variant zorgt er in elk geval voor dat het dorp Oostwold aangesloten is op het snelle fietspad. Iets wat volgens inwoner Arnoud Sprenger bepaald geen sinecure was.

'Het is heel fijn dat je als burger je mening kenbaar kan maken en dat er ook geluisterd word', legt hij uit. 'Het kost wel iets voor je het voor elkaar hebt. We hebben er ruim tweeënhalf jaar voor gelobbyd. We zijn er blij mee, dit is een mooie dag.'

Niet altijd veilig

Volgens Sprenger is de aansluiting op het fietsnetwerk noodzakelijk, omdat fietsen dwars door Oostwold niet altijd even veilig is.

'Dit is een verkeersveilige, filemijdende oplossing. We zitten in een schrijnende situatie met sluipverkeer en filemijders. We zijn blij met het compromis.'

Wethouder Geertje Dijkstra (VZ Westerkwartier) van de gemeente Westerkwartier is blij dat het uiteindeiljk is gelukt.

'Dit is het beste van beiden. Toen ik in januari wethouder werd, heb ik wel een paar slapeloze nachten gehad. Maar ik ben blij dat we er op deze manier uit zijn gekomen.'

Lees ook:

- Inwoners Oostwold teleurgesteld over advies fietssnelweg (juli 2018))

- Oostwold in actie voor fietssnelweg aan noordkant A7 (oktober 2017)