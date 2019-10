Waarom reageren we zo heftig op de bioscoopmoorden?

Op het werk, op straat, in de kroeg, maar vooral op social media. Een paar dagen later heeft iedereen het nog steeds over de bioscoopmoorden. Hoe komt het toch dat juist deze moorden zoveel losmaken?

De sociale media liep leeg nadat bekend werd dat er twee mensen dood gevonden waren in bioscoop Pathé aan het Zuiderdiep. Van harde grappen tot intens medeleven. En van speculatie over straffen tot complimenten aan de politie.

Onsmakelijke grappen

Er waren de haast onvermijdelijke onsmakelijke grappen zoals 'Die 3D-films worden steeds realistischer...' en 'Was een levensechte horror denk ik', beide te zien op Twitter.

Ook was direct na de bekendmaking veel speculatie op Facebook, Twitter en de andere sociale kanalen. Wie was de dader en wie waren de slachtoffers? En hoe kon de vermoedelijke dader zomaar het pand binnenkomen? En natuurlijk was er ook volop medeleven op internet, onder wie veel mensen die de nabestaanden sterkte wensen.

'Hij laat zich vast graag oppakken. Je gaat anders toch niet bij daglicht tanken? Misschien heeft hij vaak om hulp gevraagd en kreeg dat niet. Hij mocht in ieder geval zijn kind niet zien. Dus je weet niet wat er allemaal speelt', speculeert iemand op Facebook.

Minder genuanceerd

Ook de verdachte wordt het een en ander toegewenst, waarvan de regelmatig geziene Facebook-reactie 'Opsluiten die handel en de sleutel weggooien' nog tot de mildere behoort. Ook veel gezien: 'Berechten in zijn eigen land, want niet zijn eerste daad.' En nóg extremere reacties, waarbij de persoonlijke politieke voorkeur over het algemeen niet onder stoelen of banken wordt gestoken.

Iets genuanceerdere berichten zijn er ook: 'Alleen maar slachtoffers. Wederom een falend rechtssysteem. Deze man had eerder ter bescherming van zichzelf en anderen uit de maatschappij gehaald moeten worden.'

Verdachte

En op Twitter: 'Hoeveel verwarde mannen lopen er nog op straat rond in ons mooi landje? En laten we die gewoon op straat lopen en ook 's nachts? Dat is vragen om moeilijkheden. En wat een leed veroorzaken die mannen niet meer aanvaardbaar en dat zeg ik u.'

Hoe dichter het bij ons komt, hoe meer het speelt Martina Althoff - universitair hoofddocent criminologie aan de RUG

Anderen wijzen erop dat het om een verdachte gaat. 'Verdacht betekent nog niet een veroordeelde dader. Zullen we eerst dat afwachten voordat we het hebben over manieren om van hem af te komen?', schrijft iemand op Facebook.

Opvallend is ook dat de politie de nodige complimenten krijgt. 'Mag ook wel eens gezegd worden. Mooi stukje politiewerk', aldus iemand op Facebook.

Heel dichtbij

Martina Althoff is universitair hoofddocent criminologie aan de RUG. Ze vindt het als wetenschapper lastig om er iets over te zeggen, want veel is nog onduidelijk. Toch wil ze er wel wat over kwijt.

'Hoe dichter het bij ons komt, hoe meer het speelt. Zo'n incident raakt ons veel meer dan als zoiets bijvoorbeeld in Amsterdam gebeurt. De bioscoop is iets uit ons dagelijks leven. Iedereen is er wel eens geweest. Dan komt het heel dichtbij', aldus Althoff. 'Ik had zo in die bioscoop kunnen zitten, denken mensen, al zijn het medewerkers die zijn omgekomen.'

Publiek debat

'Het debat wordt heel publiekelijk gevoerd nu. Vroeger was dat minder vanzelfsprekend. Reacties lokken weer nieuwe reacties uit. Social media is eigenlijk een chat, een groot digitaal gesprek. Maar misdrijven zonder aanleiding zijn er altijd al geweest.'

Althoff: 'Het debat op internet vertelt wel iets, maar is niet representatief voor de samenleving. Er zijn veel mensen die even snel iets roepen. En dan is er nog een deel dat wel dingen leest op de social media, maar niet actief deelneemt.'

Mensen reageren zo dat ze hun beeld van de maatschappij bevestigd zien worden Hans van de Sande - massapsycholoog

De universitair docent wil ook nog melden dat het gaat om een verdachte en nog niet om een zekere dader. 'Dat moeten we niet vergeten. We moeten niet meegaan in die hype van social media, dat is belangrijk.'

Bevestiging

Massapsycholoog Hans van de Sande ziet in de reacties op social media een reflectie van een ernstig gepolariseerde maatschappij. 'Mensen reageren zo dat ze hun beeld van de maatschappij bevestigd zien worden. '

'Mensen die iets tegen buitenlanders hebben, zeggen: zie je wel. Mensen aan de andere kant zeggen: die man had geholpen moeten worden. En ze hebben beide een beetje gelijk.'

Strovuur

'De slachtoffers zijn keurige mensen, dat maakt de impact nog groter. Moorden zijn van alle tijden. Tragisch, maar niets nieuws. Als iets dichtbij is, is het altijd een stuk erger.'

Van de Sande ziet de reacties op social media als een aaneenschakeling van strovuren. 'Het vlamt even op, maar na een paar dagen zie je er niets meer van.'

