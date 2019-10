Failliete Prolyte overgenomen door Milos; helft banen blijft behouden

Het failliete Prolyte in Leek wordt overgenomen door machinefabrikant Milos S.r.o., ook wel Milos Systems genoemd. Curator Hans Silvius heeft hier met de partijen zondag overeenstemming over bereikt. Maandag werden de handtekeningen gezet.

Milos heeft fabrieken in Tsjechië, Italië, China en de Verenigde Staten.

Podiumfabrikant Prolyte vroeg begin deze maand faillissement aan bij de rechtbank Noord-Nederland. Het bedrijf had op dat moment 45 man in dienst. 'Tussen de 15 en de 20 personeelsleden kunnen hun baan behouden', zegt Silvius. Het gaat om banen in de productontwikkeling, verkoop en techniek.

Traject

Voor de overname van Prolyte was veel interesse. In totaal zeventien kandidaten meldden zich aan. Zes daarvan brachten serieuze biedingen uit. 'Het verschil tussen Milos en de andere bieders is dat Milos duidelijk aangaf de banen in Leek te willen behouden. Ook zitten ze al in deze sector. Ze voegen Leek nu gewoon toe aan de portefeuille', zegt Silvius.

Miljoenenbedrag

Het overnamebedrag mag niet bekend worden gemaakt, maar de curator laat weten dat de naam en de gevulde orderportefeuille van Prolyte in elk geval een paar miljoen euro heeft opgeleverd. De curator noemt het een 'bijzonder hoog bedrag' voor een overname.

Directeur Lambert Bouwmeester is verheugd met de overname. Hij komt net uit de vergaderzaal met de directeur van Milos als we bellen. 'Ik kon de de afgelopen weken de onderhandelingen alleen vanaf de zijlijn volgen. Dat is als directeur niet fijn. Op een gegeven moment wordt het iets heel juridisch. Ik doe liever zaken.'

