Maakt het voor trekvogels uit of ze 4000 of 20.000 kilometer vliegen?

Zeven jaar lang hielden vogelaars duizenden drieteenstrandlopers in de gaten. Het doel: onderzoeken of de wintertrek naar het warme Afrika of het iets koudere Europa verschil maakt.

Elk jaar trekken de drieteenstrandlopers in het najaar vanuit Groenland naar warmere oorden. Een reis van tussen de 3700 en de 22.000 kilometer. Nogal een verschil. En wat blijkt: de vogels die naar West-Afrika vliegen, zijn het slechtste af.

'We hebben berekend hoe groot de kans is dat een vogel het redt tot volgend jaar. Voor de vogels in West-Afrika is dit 75 procent, terwijl dit voor de vogels in Europa en Namibië 85 procent is', legt RUG-bioloog en onderzoeker Jeroen Reneerkens uit.

Tank leeg

Over de oorzaak daarvan heeft Reneerkens wel een idee. 'Wanneer de vogels in West-Afrika komen, is er meestal genoeg voedsel. Maar op het moment dat ze weer richting het Noorden gaan om te broeden, is er te weinig eten. En dus is het risico dat hun spreekwoordelijke tank eerder leeg raakt onderweg.'

Toch keren de vogels ieder jaar weer terug naar West-Afrika. 'Een drieteenstrandloper kiest een keer een overwinteringsgebied en keert daar vervolgens elk jaar terug. Dus ook naar dat gebied', stelt Reneerkens.

Ruim 6000 kilometer

De bioloog hoopt dat de situatie daar 'normaliseert'. 'In een ideaal scenario trekken er straks minder drieteenstrandlopers naar dat deel van Afrika, waardoor er wel genoeg voedsel overblijft, ook voor de terugreis naar Groenland.'

Dat er in andere delen van Afrika, zoals Namibië wel genoeg voedsel is, kan Reneerkens zien aan de afstand die de vogels afleggen. 'De drieteenstrandlopers die daar vandaan komen, vliegen in een keer over heel Afrika heen. Dat is een reis van meer dan 6000 kilometer. Dat kan alleen als er daar genoeg voedsel is om op te vetten.'

