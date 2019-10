'GGZ wilde Ergün S. gedwongen laten behandelen'

Zijn familie probeerde tijdenlang hem te laten opnemen, meldt het AD. GGZ Delfland bevestigt aan de krant dat het traject was ingezet om hem gedwongen te laten behandelen.

Volgens een woordvoerster van GGZ Delfland klopt het dat ze hem gedwongen wilde laten opnemen, maar dat ze verder niets inhoudelijks kan zeggen. 'Het is voor ons een grote shock.'

'Hij deed soms rare dingen'

Volgens de krant probeerde de familie van Ergün S. al langere tijd met hulp van GGZ om S. verplicht zorg te laten krijgen voor zijn psychoses. Volgens zijn zus zou S. zich verzet hebben tegen gedwongen opname. Daarna ging hij er vandoor.

De rechtbank, het Openbaar Ministerie en de advocaat van S. mogen vanwege privacyredenen niets over hem zeggen. Volgens buurtbewoners deed S. soms rare dingen, zoals midden op een drukke straat liggen. Minstens één keer moest de politie hem van straat halen.

Veroordeling

Ergün S. werd volgens het AD in september 2018 veroordeeld tot vier weken cel, omdat hij in maart van dat jaar zich hevig had verzet tegen uitzetting uit een pand waar een wietplantage was gevonden. Bij zijn uitzetting verwondde hij enkele agenten. Onbekend is of hij die straf heeft uitgezeten.

S. werd daarnaast kortgeleden nog in Stad aangehouden en even vastgezet. Niet bekend is waarom. Volgens de familie had GGZ toen ingelicht moeten worden.

