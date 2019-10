Stichting WAG claimt 122 miljoen euro bij NAM

Het is de financiële vertaling van de uitspraak van de rechtbank in Assen in 2015, drie jaar later bekrachtigd door het gerechtshof in Leeuwarden, dat de NAM aansprakelijk is voor de waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied.

Onderdeel van die uitspraak is bovendien dat die waardevermindering al op voorhand vergoed moet worden, dus niet pas na de verkoop van het huis.

122 miljoen

De NAM is tegen dat vonnis van het gerechtshof, op 23 januari 2018, niet in cassatie gegaan. Stichting WAG gaf na het arrest op 23 januari al aan zo snel mogelijk met de NAM om tafel te willen om compensatie te berekenen.

Er is een methodiek ontwikkeld waarmee dat per geval mogelijk is. Onder de streep staat deze 122 miljoen. De NAM wordt gedagvaard om het te betalen.

Compensatie door het ministerie

De claim van de Stichting WAG staat los van de compensatie die het ministerie van Economische Zaken wil geven voor waardedaling in het gebied. Hiervoor zouden alle betrokken huishoudens in het aardbevingsgebied aanmerking komen. De hoogte van dat bedrag is nog onbekend.

Pieter Huitema van de Stichting WAG kan op dit moment nog geen commentaar leveren op de dagvaarding.

De NAM heeft nog niet gereageerd op de dagvaarding.

