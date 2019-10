CVW vraagt medewerkers terug te blikken op 'successen'

'We hebben veel werk verricht, uitdagingen overwonnen en successen behaald. Wat ons betreft zijn dit herinneringen om nooit te vergeten', staat op de website van het CVW.

Bijzondere operatie

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de uitvoering van het aardbevingsbestendig maken van woningen in het aardbevingsgebied. In het verleden behoorde de afhandeling van mijnbouwschade ook tot haar taken.

CVW blikt graag met medewerkers terug op die werkzaamheden: 'Samen zijn we immers onderdeel geweest van één van de meest bijzondere 'operaties' die Nederland heeft gekend.'

Gepaste trots

Het bedrijf heeft ook oud-medewerkers opgeroepen hun ervaringen te delen. 'Het verhaal van CVW is natuurlijk niet compleet zonder jullie persoonlijke ervaringen', schrijft een communicatiemedewerker in een mail.

Wat het bedrijf precies van plan is met de inzendingen is nog onbekend. Op de internetpagina staat wel dat het is bedoeld voor een 'gepaste trotse afronding van datgene wat we met elkaar hebben gedaan en bereikt'.

Het eindresultaat krijgen medewerkers thuisgestuurd. Verder wordt een selectie van de herinneringen gedeeld met onder meer aandeelhouders Arcadis en CED.

