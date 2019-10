De Koffiecorner #52 (met Adrie Poldervaart): 'Als je zegt dat wij de bus parkeren.. dat slaat nergens op'

Assistent-trainer Adrie Poldervaart van FC Groningen is te gast. Het gaat over zijn werkethos, kijk op het spel van de FC, zijn liefde over Italië en zijn ambitie. Wil hij hoofdtrainer worden in Groningen? De afwezige Martin Drent wordt met verve vervangen door Piet van Dijken. Clubwatcher Stefan Bleeker zit ook aan tafel.

-Adrie Poldervaart: 'Als je zegt dat wij de bus parkeren.. dat slaat nergens op'

-Adrie Poldervaart: 'Het is de vraag of je kan verwachten dat de aanvalspatronen er nu in zitten'

Adrie Poldervaart: 'Ja, dat zijn van die kolerevragen van jou!'

Adrie Poldervaart: 'Ik gooide de bluf er in en ik zei dat ik de trainer van FC Groningen was'