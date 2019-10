Rioolleiding in Stad is stuk; gemalen tijdelijk uitgezet

Rioolleiding in Stad is stuk

De persleiding van waterschap Noorderzijlvest bij de Sontweg in Groningen is sinds maandag lek. Het gaat om een leiding die rioolwater van Groningen naar rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde moet vervoeren.

Woordvoerder Henry Frieswijk van Noorderzijlvest meldt dat het een 'behoorlijk lek' is. Vanwege het onderzoek maandag zijn de gemalen die het rioolwater vervoeren tijdelijk uitgezet om ervoor te zorgen dat de leiding tijdens het onderzoek droog lag. 'Dit kunnen we even doen, omdat we een buffer hebben, maar niet te lang.'

De gemalen staan inmiddels weer aan.

Damwanden

Dinsdag plaatst waterschap Noorderzijlvest damwanden rondom het lek om reparaties te kunnen uitvoeren. 'Dat is voor de veiligheid van de medewerkers en om te zorgen dat de boel droog blijft', aldus Frieswijk.

Het waterschap gaat dinsdagochtend met de gemeente Groningen en waterschap Hunze en Aa's in overleg hoe de klus te gaan klaren en hoeveel tijd het in beslag gaat nemen.

Inwoners van de stad merken vooralsnog niets van het lek. 'Afhankelijk van welke maatregelen we moeten nemen, zullen ze er wel iets van meekrijgen. Maar dat is nu nog niet te zeggen', meldt Frieswijk.

Eerder

Begin september was er op diezelfde plek ook al een lek in de leiding. Toen stond de Sontweg onder water. Er is destijds niet bekendgemaakt wat de oorzaak van het lek was. Er kwam toen vooral water uit het lek omhoog.

