Schollema worstelt met problemen Werkplein Fivelingo

Het is maandagavond zes uur. Wethouder Bé Schollema zit met zijn gezin aan tafel voor het avondeten. 'Ik probeerde mijn dochter van vier maanden oud uit te leggen dat papa vanavond misschien zonder baan thuiskomt', zegt hij met een brok in z'n keel.

Het miljoenentekort bij Werkplein Fivelingo, waar Schollema bestuurlijk verantwoordelijk voor is, zorgt nog geen drie uur later voor felle kritiek vanuit de raad van Loppersum.

Woorden die vallen: 'Onbetrouwbare cijfers', 'te laat geïnformeerd' en 'het niet nakomen van afspraken'.

Wethouders werden wel eens voor minder naar huis gestuurd. De vertrouwensvraag is maandagavond door Schollema (PvdA/GroenLinks) zelf opgeroepen, maar dat bleek onterecht. De raad houdt het volste vertrouwen in de wethouder.

Duidelijk is wel: het moet rigoureus anders bij Werkplein Fivelingo.

Wat is er aan de hand?

Begin deze maand werd bekend dat Werkplein Fivelingo kampt met een tekort van bijna twee miljoen euro. Belangrijkste oorzaken: te weinig mensen stroomden door naar werk, meer mensen maken gebruik van de bijstand en de personeelskosten zijn met vele tonnen gestegen.

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum moeten dit tekort opvangen. Voor Loppersum betekent dit een onverwachte tegenvaller van drie ton, wat veel is voor een kleine gemeente.

Gebakken peren

De meeste raadsleden zijn boos dat ze pas deze maand geïnformeerd zijn hierover. 'Dit is mismanagement van de bovenste plank', zegt Geert-Jan Reinders (Loppersum Vooruit, oppositie). 'Had dit niet eerder gedeeld kunnen worden? Nu zitten we met de gebakken peren', zegt raadslid Jan van Heerde (ChristenUnie, coalitie).

De PvdA vraagt zich af hoe betrouwbaar de cijfers zijn, nadat RTV Noord vrijdag meldde dat er opnieuw een lijk uit de kast is gekomen. BioPack Packaging blijkt al maanden de huur niet te hebben betaald van de locatie in Appingedam. Bultje: 'Wat is deze rapportage waard, als dit soort belangrijke risico's niet worden benoemd?'

'Bovenop gezeten'

Schollema betreurt het dat de raad pas in oktober is geïnformeerd. Volgens de wethouder komt dat doordat de cijfers en prognoses van eerder dit jaar onbetrouwbaar waren. 'Ik heb daar veel moeite mee gehad en we hebben daar bovenop gezeten', zo laat hij de raad weten.

Een taskforce van de drie gemeenten moet de problemen bij Werkplein Fivelingo nu strakker aanpakken. De Lopster raad wil hier - net als Appingedam - elke twee maanden over geïnformeerd worden. 'Die taskforce is al aan de slag en maakt nu een verdiepte analyse om te kijken of er toch meer mensen naar werk begeleid kunnen worden', zegt Schollema.

Ambitieus doel

Het doel is ambitieus. Volgend jaar moeten tweehonderd mensen extra naar een betaalde baan uitstromen. Het plan van dit jaar was 150, maar dat is bij lange na niet gehaald vanwege een hogere instroom. In september stond de teller op zeven. Het Werkplein hoopt dit jaar uit te komen op dertig.

'Wij vragen ons af hoe dit gerealiseerd kan worden', zegt Bert-Jan Huizing (VVD, oppositie). 'Het lijkt alsof we het in 2020 goed moeten maken.' Volgens Schollema is een ambitieus doel goed: 'Wij denken dat dit haalbaar is. Er zijn meer banen dan werkzoekenden.'

Extra geld Rijk

Schollema doet tevens een beroep op het Rijk om met extra geld over de brug te komen. 'Niet alleen voor de jeugdzorg, maar voor het gehele sociaal domein. De Rijksbegrotingen helpen ons niet om in alle rust goed na te kunnen denken over de toekomst.'

