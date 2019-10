Onstwedders laten zich informeren: 'Bestaat het Refaja Ziekenhuis nog over tien jaar?'

Minder zorg in het Refaja Ziekenhuis, specialistische behandelingen worden gecentreerd en de patiënt moet daarvoor verder reizen. Dat is kort gezegd de verandering die is aangekondigd door de Treant Zorggroep, in samenspraak met het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het OZG in Scheemda.

Informatieavonden

De spoedeisende hulp verdwijnt begin volgend jaar uit Stadskanaal en ook gaat Treant banen schrappen, over de gehele linie 500 FTE. Een ingrijpende operatie, die voor onrust zorgt, zo heeft ze gemerkt. Daarom belegt Treant in de regio verschillende informatieavonden waar inwoners hun vragen kunnen stellen.

De zorgorganisatie trapt af in Onstwedde en bezorgde inwoners stellen vragen over de gang van zaken. Bestaat het Refaja nog wel over tien jaar, nu het de laatste jaren zo hard gaat met het verdwijnen van afdelingen?

Die zorg wordt in de bijeenkomst weggenomen door chirurg Frank Kroezen, zelf woonachtig in Stadskanaal. Hij durft met 99 procent zekerheid te zeggen dat er over tien jaar nog een Refaja Ziekenhuis is.

De steller van deze vraag zegt gerustgesteld te zijn. 'Daar ben ik wel rustiger over', zegt Femmy Jansen uit Onstwedde. 'Ik heb er meer vertrouwen in dat er over tien jaar een ziekenhuis is waar je voor voldoende dingen terecht kunt. Alleen voor specifiekere dingen moet je dan verder weg.'

'Ik kan mijn patiënten geruststellen'

Huisarts Jan Pieter de Kroon uit Onstwedde hoort de uitleg van Kroezen en diens collega Alexander Sluijmer van het Wilhelmina Ziekenhuis goedkeurend aan.

'Ik hoor geruststellende geluiden', zegt hij. 'Ik kan op grond van deze plannen mijn patiënten wel geruststellen. Er blijft voldoende over in het Refaja Ziekenhuis en ik kan ze er met een gerust hart naar doorverwijzen.'

De Kroon geeft aan dat het verdwijnen van de spoedeisende hulp leeft onder zijn patiënten. 'Het was een bron van zorg, ik hoorde regelmatig patiënten in mijn spreekkamer erover spreken.'

Niet helemaal gerustgesteld

Ook bestuurslid Renë Jonker van dorpsvereniging OCREA ziet dat Treant met deze uitleg zorgen wegneemt.

'Er is een heel duidelijk verhaal geschetst hoe deze mensen de toekomst van het Refaja Ziekenhuis zien', zo geeft hij aan. 'Ik snap heel goed dat er keuzes gemaakt moeten worden, je hebt te maken met krimp. De kern van het verhaal was dat de zorg gewaarborgd blijft. Dit goede verhaal had eerder gecommuniceerd moeten worden, dan had men veel onrust voorkomen.'

Veel zorgen zijn weliswaar weggenomen, toch zijn de Onstwedders nog niet op elk vlak volledig gerustgesteld. Zo blijft voor Femmy Jansen de ambulancezorg een punt van aandacht.

'Die vraag heb ik inderdaad gesteld. Ze zijn er wel hard mee bezig en ik denk dat we daar maar op moeten vertrouwen. Of ik er vertrouwen in heb? De ervaring moet het uitwijzen, ik durf het nog niet met 100 procent te zeggen.'

