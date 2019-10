BioPack: 'Markt was nog niet klaar voor bio verpakkingen'

Het bedrijf BioPack in Appingedam wil de productiehal bij Werkplein Fivelingo blijven huren, maar zegt niet of het de maandenlange huurachterstand kan terugbetalen.

Dat blijkt uit een brief die BioPack stuurde naar de colleges en raden van Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

Extra tegenvaller

BioPack Packaging huurt een deel van de bedrijfsruimte van Werkplein Fivelingo in Appingedam. Het bedrijf maakt biologisch afbreekbare verpakkingen, bijvoorbeeld aardbeienbakjes.

Vrijdag bracht RTV Noord naar buiten dat het bedrijf al maandenlang de huur niet betaalt. Dat zorgt voor een extra tegenvaller voor het noodlijdende Werkplein Fivelingo, dat dit jaar al kampt met een tekort van bijna twee miljoen euro.

Nog niet rijp

In de brief laat Biopack weten dat 'de beoogde markt en de klanten nog niet geheel klaar waren voor de omschakeling naar bio afbreekbare verpakkingen.' Het bedrijf heeft zich daarom gericht op een andere markt. 'Dat heeft meer tijd en meer geld gevraagd dan oorspronkelijk gepland.'

Ondanks de financiële problemen, spreekt BioPack in de brief over zonnige vooruitzichten. Zo zou de productie inmiddels zijn opgeschroefd en zouden er binnen afzienbare tijd honderd mensen kunnen werken.

Raadsleden van Loppersum hebben daar echter weinig vertrouwen in. 'Het is een mooi verhaal, maar het blijft jammer dat BioPack nu pas in actie komt', zegt Geert-Jan Reinders van Loppersum Vooruit. Aagtje Elderman (CDA): 'In de brief staat geen toezegging dat de huur zal worden betaald.'

Uit het pand zetten

Werkplein Fivelingo is een gerechtelijke procedure gestart om BioPack uit het pand te zetten. Dat zou op 1 november gebeuren, zei wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks) maandagavond tijdens de raad.

'Ik vind dat je de huur moet betalen, anders moet je op zoek naar een ander pand waar je gratis kunt zitten', zei Schollema.

Meer tijd

Chris Bultje (PvdA) vindt dat te snel. Hij wil dat er rekening gehouden wordt met het feit dat BioPack een start-up is, dat op termijn iets kan betekenen voor de regio. Startende bedrijven lopen in het begin altijd risico's.

Schollema ging daarin mee en wil BioPack nu meer tijd geven. 'Ik zal mijn gestrekte been intrekken', zo zei hij tijdens de raadsvergadering.

Anderhalve ton

Hoe hoog de huurachterstand van BioPack exact is, willen Werkplein Fivelingo en het bedrijf zelf niet zeggen. Uit de jaarstukken blijkt dat de totale jaarlijkse huuropbrengst van het Werkplein bijna anderhalve ton is.

RTV Noord heeft BioPack meerdere keren gevraagd om een reactie, maar laat tot op heden niets van zich horen.

Heeft u tips over dit onderwerp? Mail dan naar mdrent@rtvnoord.nl.



