Nieuwe directie FC Groningen dreigt uiteen te vallen

Er dreigt een breuk in de nieuwe driekoppige directie van FC Groningen.

Commercieel directeur Robbert Klaver zit al een tijdje thuis na een verschil van inzicht met zijn mededirectieleden Mark-Jan Fledderus (technisch directeur) en Wouter Gudde (algemeen directeur).

Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Verschil van inzicht

Gudde bevestigt het nieuws, maar wil niet zeggen waar het verschil van inzicht 'm in zit. 'We hebben nu een time-out genomen en we willen zo snel, maar ook zo goed mogelijk duidelijkheid', laat hij weten aan RTV Noord.

Dat er iets speelde tussen Klaver en de rest was al het vermoeden op de werkvloer van de FC.

Niet aanwezig

Klaver was vorige week namelijk niet aanwezig bij het afscheid van Geert Kuiper, de commercieel manager die bijna 20 jaar in dienst was van de club.

Klaver is 11 jaar commercieel directeur van FC Groningen. Hij hoopte de vertrokken algemeen directeur Hans Nijland op te volgen, maar de club koos voor Gudde.

Hartstikke jammer

'Ik vind het natuurlijk hartstikke jammer dat ik het niet geworden ben', zei Klaver daarover in januari. 'Ik moet nu weer zo professioneel zijn om over te schakelen, maar het is voor mij persoonlijk natuurlijk een grote teleurstelling.'

Robbert Klaver wil nu niet reageren op de kwestie.

Lees ook:

- FC Groningen licht personeel in over kandidatuur Wouter Gudde

- FC Groningen wil driekoppige leiding

- Robbert Klaver: 'Ik wilde Nijland graag opvolgen'