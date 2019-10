Gejakker op een kale akker levert Wildervanker forse boetes op

Daarnaast kreeg de man een voorwaardelijke rijontzegging van drie maanden opgelegd.

Zojuist ingezaaid

In de nacht van 26 april dit jaar scheurde de man met zijn auto over een zojuist ingezaaid landbouwperceel nabij de Dalweg in Wildervank. Tijdens de wildwestrit raakte hij een loods op het perceel. De Wildervanker liet de loods flink beschadigd achter, en spurtte op dezelfde manier weg van de akker.

De eigenaar van het perceel ontdekte de volgende dag forse bandensporen op zijn land. Hij meldde dat bij de politie. Daar had zich al een getuige van de autorit op de akker gemeld. Zodoende kwam de Wildervanker snel in beeld. Op het bureau bekende de man dat hij op het land had gereden.

'In de kern a-sociaal'

Hij was verkeerd gereden en had daarop besloten de auto te keren, zo luidde zijn verklaring. Tijdens het keren was hij op het perceel van de boer beland. Hij zag dat hij 'binnendoor' over de akker sneller kon wegkomen. Omdat hij nattigheid voelde toen hij de loods had geraakt, was hij snel doorgereden. De schade die hij had veroorzaakt aan de loods meldde hij niet bij de boer.

'In de kern is doorrijden zonder je verantwoordelijkheid te nemen voor de aangerichte schade a-sociaal', stelde de officier van justitie. De man is eerder veroordeeld geweest wegens vernieling en voor rijden onder invloed.

Glaasje

Of de Wildervanker tijdens het jakkeren over de akker ook in het glaasje had gekeken, is niet bekend. De landbouwer diende geen schadeclaim in.