Aardbevingsnieuws oktober 2019: 'Een kolossale blamage'

Hoewel er hier en daar in de maand oktober goed nieuws was over de versterking, was minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat uiterst kritisch.

In een uitgebreid interview met RTV Noord blikt Wiebes alvast terug op 2019, dat hét jaar van de uitvoering moest worden.

Afspraken niet nagekomen

Maar dat werd 2019 niet. Volgens de minister komt dat doordat het Centrum Veilig Wonen (CVW), verantwoordelijk voor de versterking, de afspraken niet nakomt. 'Een kolossale blamage', aldus de minister.

Het CVW wordt aangestuurd door de NAM en is verantwoordelijk voor onder meer het inspecteren van woningen in het aardbevingsgebied. Aan de hand van die inspecties worden berekeningen gemaakt om te kijken of huizen aardbevingsbestendig zijn.

Volgens Wiebes heeft het CVW die inspecties nooit uitgevoerd.

CVW

Het CVW herkent zich niet in de uitspraken van de minister. 'Wij handelen altijd naar eer en geweten binnen onze opdracht. Daarbij zijn wij afhankelijk van derden. Verder voelen wij niet de behoefte hierop inhoudelijk te reageren', schrijft algemeen directeur Geeke Feiter van het CVW.

Overigens is het einde nabij voor het CVW. Eind dit jaar houdt de instelling op te bestaan. Daarom deed het CVW aan alle medewerkers een oproep om terug te blikken op de 'successen'.

Extra opnemers

Ondertussen moeten er nog steeds vele inspecties plaatsvinden om de schade door aardbevingen op te nemen. Daarom schakelt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) extra schade-opnemers in. Die zijn nodig om de hogere instroom van nieuwe schademeldingen snel af te handelen.

Dat dat nodig is, blijkt wel uit de cijfers. Het aantal inspecties en beoordelingen blijft namelijk achter bij de afgelopen jaren. Waar in 2017 nog meer dan 5000 huizen werden geïnspecteerd en in 2018 nog bijna 4000, zijn er dit jaar tot nu toe iets meer dan duizend huizen geïnspecteerd.

Acuut onveilig

Soms kan er niet gewacht worden op een inspectie. Begin oktober worden in Delfzijl tien huizen acuut onveilig verklaard. Een opmerkelijk hoog aantal, vindt ook de TCMG. Een oorzaak weet de commissie niet, maar er worden wel direct maatregelen genomen.

Niet acuut, maar wel mogelijk onveilig zijn bijna 26.000 woningen in Loppersum. Uit een steekproef zou blijken dat alle woningen met schade versterkt moeten worden.

Bloemen

Wanneer versterken geen optie meer is, moet er worden gesloopt. Maar dat weerhoudt Jackie Iliohan uit Lalleweer er niet van om haar huis nog een laatste keer in de bloemetjes te zetten.

122 Miljoen euro

Niet alleen schade, maar ook waardevermindering vormt een probleem. Na een aantal rechtszaken is besloten dat de NAM ook hiervoor in de buidel moet tasten. De eerste claim ligt nu op tafel: de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) heeft deze week een claim ingediend: ze wil namens 5000 gedupeerden 122 miljoen euro zien.

Geen beroep

De oorzaak van alle problemen, de gaswinning, stopt in 2022, zo werd vorige maand bekend. Ook zal het winningsniveau komend jaar niet boven de 12 miljard kuub uit komen.

Om die reden besloten de provincie en de gemeenten om voor het eerst in jaren niet in beroep te gaan tegen het gasbesluit. Een bezwaar zou volgens de politiek geen kans van slagen hebben.

Toch is niet iedereen blij met dit besluit. Verschillende oppositiepartijen in Provinciale Staten reageren ontstemd op het uitblijven van een bezwaarprocedure.

165 banen weg

Dat de gaskraan versneld dichtgaat, heeft ook gevolgen voor GasTerra. De belangrijkste taak van het bedrijf, de verkoop van Gronings gas, verdwijnt. En daarmee ook de werkgelegenheid: 165 medewerkers moeten op zoek naar een andere baan.

Opluchting

Is het dan alleen maar kommer en kwel? Nee hoor. In Delfzijl kan sportschoolhouder Joop Aukes opgelucht ademhalen. Na ruim vijf jaar is er een doorbraak in zijn strijd met de NAM: het gasconcern betaalt Aukes bijna 400.000 euro voor het herstel van aardbevingsschade.

Ook in Loppersum lijkt er vooruitgang geboekt te worden. De versterking van Hotel Spoorzicht in Loppersum is een stap dichterbij. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en adviesorganisatie Libau hebben de plannen goedgekeurd. Die plannen zijn overigens zeven keer herzien.

'Rare kwibus Wiebes'

Tot slot: de gaswinning kan ook voor inspiratie zorgen. Kunstenaar Albert Quist uit Rotterdam maakte een schilderij voor de tentoonstelling 'Lang Leve Rembrandt', maar viel buiten de boot. Daarom leent hij het schilderij uit aan de Groninger Bodem Beweging, waar het tijdelijk in hun kantoor in Loppersum komt te hangen.

