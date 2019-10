Groningse ex van verdachte bioscoopmoorden: 'Hij is gek en altijd al gevaarlijk geweest'

De Groningse ex-vriendin van Ergün S. is meteen naar een geheime plek gebracht, toen de politie in de gaten kreeg dat S. waarschijnlijk achter de moord op twee schoonmakers in bioscoop Pathé in Stad zit.

'Ik wist niet waarom. Ja, ik dacht wel dat het weer met hem te maken had, maar geen agent zei toen al tegen me dat hij achter die bioscoopmoorden zit. Ik was echt in shock toen ik dat hoorde, wat vreselijk voor die mensen en de nabestaanden', zegt de vrouw tegen het Algemeen Dagblad (AD).

'Hij was in Groningen voor mij'

De 26-jarige vrouw wil niet met haar naam in de krant. Ook wil ze niet dat bekend wordt waar ze woont of verblijft. Alleen dat het ergens in de provincie Groningen is. 'Ik weet ook zeker dat hij in Groningen was voor mij. Dat is namelijk al vaker gebeurd', zegt ze in het AD.

Dochtertje

Volgens de krant had de vrouw tot zo'n vijf jaar geleden een relatie met S. De twee hebben samen een dochtertje.

'Ooit hadden ze het leuk, maar al snel werd hun korte relatie een nachtmerrie vanwege Ergüns 'rare ideeën en agressiviteit'. Al jaren houdt de vrouw zich verborgen voor de 33-jarige S.', zo staat in het AD.

Psychoses

De vrouw leerde S. kennen via Facebook. Hij zou altijd al last hebben gehad van psychoses. Tegen het AD zegt ze: 'Hij nam alleen nooit zijn medicijnen in. Ja, als de hulpverlening langs kwam, alleen dan. Hij is gek, hij is altijd al gevaarlijk geweest. En niet alleen als hij een psychose had, je kan niet vijf jaar een psychose hebben.'

S. had vaak idiote gedachten, vertelt de vrouw in de krant. 'Dan zei hij ineens over die radiozender, FunX, dat hij die naam bedacht had. En dat ze dat van hem gestolen hadden, dat soort dingen. En hij kon woedend worden als ik het dan niet met hem eens was. Ja, ik ben ook vaak door hem geslagen. Ik wilde dat hij zich liet behandelen, ik wilde gewoon een normaal leven. Maar hij kon ook maar niet van de softdrugs afblijven. Dat maakte ook alles steeds erger.'

Terug naar Groningen

Zes weken na de bevalling van haar dochtertje, verliet ze S.. Eerst naar een adres niet heel ver van Rotterdam, waar haar moeder woont. 'In de hoop dat als we niet samen zouden wonen, het dan beter zou gaan. Maar hij bleef dat rare gedrag vertonen en stond te pas en te onpas op de stoep. Toen heb ik besloten zo ver mogelijk weg te gaan', zegt de vrouw in het AD.

De ex-vriendin verhuisde terug naar Groningen, de provincie waar ze vandaan komt. Aanvankelijk deed ze nog pogingen iets van een bezoekregeling toe te staan, meldt het AD. 'Ik wilde dat wel, in een veilige omgeving. Hij is tenslotte de vader van mijn dochtertje. Maar ik kreeg toch elke keer weer ruzie met hem, omdat hij zulke idiote ideeën heeft.'

Stalking en bedreiging

Op een gegeven moment werd het contact verbroken. 'Sindsdien stalkt hij me', vertelt de vrouw in de krant. 'Hij is woedend dat ik zijn dochter, zijn eer heb afgenomen. Zo ziet hij dat. Ik zal je besparen wat hij allemaal tegen me heeft gezegd wat hij me zal aandoen. Ik heb meerdere keren aangifte gedaan van stalking en bedreiging. Ik heb die appjes ook allemaal bewaard. Maar de politie zegt dan steeds dat het alleen maar teksten zijn, dat ze niet kunnen bewijzen dat hij echt achter me aanzit. Hij was een keer in de buurt, maar toen zei hij tegen de politie dat hij naar een feestje ging. Dat kan helemaal niet, want hij kent hier niemand, maar ze kunnen niet bewijzen dat het niet zo is. Wel heb ik, nadat hij was opgepakt in de buurt, een tijd met een noodknop rondgelopen. Maar dat dit dan nu gebeurt, gewoon uit pure frustratie van hem, of zo. Hij kent die mensen in de bioscoop helemaal niet. Het is echt zó vreselijk allemaal.'

