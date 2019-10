UMC's onderzoeken ADHD: 'Belangrijk om vroege signalen te herkennen'

Het onderzoek wordt tweedelig, zegt projectleider Catharina Hartman van het UMCG. 'Enerzijds gaan we kinderen vanaf hun babytijd volgen, zodat we zien hoe ADHD ontstaat. En anderszijds gaan we ouders hulp bieden, om te kijken of een stevige aanpak bij kinderen met een verhoogd risoco de ADHD wat kan inperken.'

Emotieproblemen

Welke kinderen een verhoogd risico op ADHD hebben? 'Kinderen die heel jong, als baby al, heftige emotieproblemen hebben', zegt Hartman. 'Maar dat is niet het hele verhaal. Vandaar dus dat onderzoek in twee delen.'

Het onderzoek vindt plaats met behulp van 700 kinderen in de leeftijd van drie maanden tot zes jaar.

'Dat is een hoop', geeft Hartman toe. 'Maar we zijn daar best goed in, dus we denken dat dat wel gaat lukken. Dit onderzoek spitst zich meer toe op de oorzaken van ADHD dan op de gevolgen.'

Heel belangrijk

Om die reden kwalificeert Hartman het onderzoek als 'heel belangrijk'. 'Want het is heel belangrijk om erachter te komen wat die vroege signalen zijn. Weet je dat, dan kun je misschien wat doen in termen van preventie, zodat het niet erger wordt.'

Het onderzoek gaat waarschijnlijk over een maand of vijf van start.

