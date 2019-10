Ruim 20 Britten laten zich naturaliseren: 'Wat als ze zeggen: je mag hier niet blijven?'

Donderdag 31 oktober 2019 zou de dag zijn waarop het Verenigd Koninkrijk definitief afscheid zou nemen van de Europese Unie. Maar de Brexit-datum is afgelopen week uitgesteld tot 31 januari 2020.

In totaal zijn er dit jaar tot nu toe 22 mensen die de Nederlandse nationaliteit hebben aangevraagd of al een Nederlands paspoort hebben gekregen. Vorig jaar waren er nog elf Brits-Nederlandse naturalisaties.

Toename in gemeente Groningen

Deze aantallen zijn niet enorm, maar de gemeente Groningen ziet wel een toename ten opzichte van eerdere jaren. Vanaf 2010 is namelijk zes jaar op rij geen enkele naturalisatieaanvraag gedaan door een Brit.

Het hebben van de Nederlandse nationaliteit was door de verdragen in de Europese Unie ook niet nodig om hier te kunnen wonen of werken.

Referendum

Pas in 2016 - het jaar van het Brexit-referendum - kwam er verandering in het aantal aanvragen. Vanaf dat moment nam het aantal naturalisatieverzoeken toe.

In 2016 kreeg de gemeente Groningen vier Brits-Nederlandse naturalisatieverzoeken, net als in 2017. Vorig jaar wilden zeven Britse stadjers zich laten naturaliseren en dit jaar zijn het er tot nu toe negen.

Veendam en Oldambt

Andere gemeenten waar Britten wonen die sinds vorig jaar graag Nederlander willen worden, zijn Midden-Groningen (5), Veendam (4), Oldambt (3), Het Hogeland (3), Loppersum (1) en Westerkwartier (1).

In Delfzijl, Appingedam, Westerwolde, Stadskanaal en Pekela zijn sinds 2018 geen naturalisatieverzoeken gedaan door Britten.

Meer Nederlander dan Brit

De 48-jarige Rebecca Mulder uit Midwolda is een van die 22 Britten die dit jaar wel de Nederlandse nationaliteit wilde krijgen. Nu ze de procedure succesvol heeft doorlopen, mag ze zich sinds 2 oktober officieel Nederlands staatsburger noemen.

Mulder werd geboren in de Engelse stad Stockport, onder de rook van Manchester. Maar ze woont al 28 jaar in Oost-Groningen. 'Ik voel me meer Nederlander dan Brit', zegt ze. 'Want ik woon langer in Nederland dan in Engeland.'

Man en dochter

Het niet hebben van de Nederlandse nationaliteit was voor Mulder en haar gezin nooit een ding. Totdat de Brexit na het referendum een reële optie werd. 'Ik heb hier een man en een dochter', vertelt Mulder. 'Wat als ze ineens zouden zeggen: je hoort niet bij de Europese Unie, dus je mag hier niet blijven?'

Die beangstigende gedachte gaf haar het zetje om het Nederlanderschap aan te vragen bij de gemeente Oldambt. 'Ik mag nu eindelijk zeggen dat ik Nederlander ben', vertelt ze. 'Ik voel me nu veilig.'

Dat Brexit nu weer wordt uitgesteld, maakt haar besluit om Nederlander te worden niet anders. 'Ik wilde het al eerder doen, want Engeland gaat alleen maar verder bergafwaarts. Maar het kwam er nooit van. Nu is het eindelijk zover.'