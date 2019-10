Deelnemers aan de WAG moeten kiezen tussen snel geld of hogere vergoeding

'We wisten eerlijk gezegd niet helemaal waar we aan begonnen'

Dat verwacht voorzitter Lolke Weegenaar van de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen (WAG).

Snel uitgekeerd

Zowel hij als advocaat Pieter Huitema, die de stichting vertegenwoordigt, verwacht dat de uitkering uit deze regeling hooguit de helft zal bedragen van de vergoeding van pakweg 26.000 euro per adres die de WAG dinsdag bij de NAM heeft neergelegd. Wel zal dit geld waarschijnlijk snel worden uitgekeerd.

Keuze

Dat plaatst de ruim 4700 deelnemers aan de regeling waar de WAG voor heeft gestreden voor de keus of ze nog een à twee jaar wachten voor de juridische procedure over de hoogte van de claim is afgerond, of dat ze alsnog kiezen voor het aanbod van het ministerie, dat aan alle wooneigenaren in het aardbevingsgebied zal worden gedaan.

Wie zich niet tijdig bij de WAG heeft aangesloten, kan dat niet alsnog doen en kan dus alleen aan die laatste regeling meedoen.

RUG-hoogleraar George de Kam legt uit welke keuzes de WAG-deelnemers hebben en waar het verschil inzit.



Aansprakelijk

De claim die de WAG vandaag neerlegde bij de NAM is de financiële vertaling van de uitspraak van de rechtbank in Assen in 2015, drie jaar later bekrachtigd door het gerechtshof in Leeuwarden, dat de NAM aansprakelijk is voor de waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied.

Onderdeel van die uitspraak was bovendien dat die waardevermindering al op voorhand vergoed moet worden, dus niet pas na de verkoop van het huis.

