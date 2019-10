Oldambt zwaait oud-wethouder Swagerman uit: 'Maar ik blijf me inzetten voor de SP'

In Winschoten is dinsdagmiddag afscheid genomen van oud-wethouder Kees Swagerman. De SP'er was tot begin september wethouder voor de gemeente Oldambt, maar daar kwam een einde aan toen zijn partij uit het college stapte.

De SP kon zich niet vinden in de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen. De partij trok zich daarom terug uit het college. Dat betekende automatisch het einde van het wethouderschap van Swagerman, die sinds 2014 wethouder was in Oldambt.

Afscheid



Een kleine negentig mensen zwaaiden in de Tramwerkplaats in Winschoten de oud-wethouder uit. Onder hen collega-bestuurders, raads- en commissieleden, ambtenaren en ook oud-burgemeester Rika Pot kwam langs met een cadeautje.

Swagerman genoot ervan. 'Ik ben eigenlijk niet zo van de recepties, maar dit is wel heel gezellig. Zo kan ik op een leuke manier afscheid nemen van mensen met wie ik als wethouder veel of wat minder te maken heb gehad.'

Waardering

Wat hem het meeste bijblijft van alle gesprekken? 'Wat de burgemeester ook zei: dat de meeste mensen mij wel waardeerden om het recht door zee zijn. Dat ik geen dingen beloof die niet haalbaar zijn. En gelukkig ook om een stukje humor. Dat mij mezelf ontdekken, vind ik wel eens moeilijk. Want ik kan ook wel eens te fanatiek zijn.'

Swagerman prijst de aanwezigen zelf ook. 'Er zijn hier veel vrijwilligers en mensen van Dorpsbelangen. Dat is het cement in de maatschappij, dat zijn de mensen die de gemeente levend houden. Ik vond dat ik dat niet meer kon doen als wethouder, omdat ik financieel zo mager bezet werd.'

Wel politiek actief

De SP'er is resoluut als hij zegt geen ambities meer te hebben als wethouder of burgemeester. 'Maar ik blijf wel politiek actief, met name in de partij. Provinciaal, gemeentelijk en ook landelijk probeer ik wat te duwen. Om de problemen waar we het nu over hebben óp tafel en ván tafel te krijgen.'

En verder gaat Swagerman van zijn vrije tijd genieten. Als wethouder werkte hij soms wel zestig, zeventig uur in de week. 'Ik heb nu tijd om onverwachte dingen met mijn vrouw te doen. Als we zin hebben om te wandelen of naar de film te gaan, dan doen we dat. Ja, in huize Swagerman wordt nu meer uitgegeven dan bezuinigd.'

