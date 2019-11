Dit weekend in Groningen: Spoken, mascottes en paarden

Mascotterun

Wie zich van zijn of haar sportieve kant wil laten zien, kan zaterdag naar de Plantsoenloop. Tijdens de 62e editie kunnen deelnemers kiezen uit 1 km, 2 km, 4 km of 8 km met start en finish op de Oranjesingel. De loop start om 11:00 uur. Vergeet niet je in te schrijven.

Dit jaar is er een nieuw onderdeel: de mascotterun. De mascottes die de strijd met elkaar aan gaan zijn Timey van de Menzis 4 Mijl van Groningen, Thunder van Donar, Sporty van Sport050/Nationale Sportweek, Groby van FC Groningen en De Ster van Beachvolleybalvereniging Tweeslag. Zij starten om 12:00 uur voor hun 200 meter.

Griezelen

Wie zich liever laat verrassen, kan zaterdagavond naar Muntendam. Daar wordt voor de zesde keer de spooktocht gehouden. Ongeveer tachtig spoken proberen je in de Heemtuin de stuipen op het lijf te jagen. De start is in de Menterne. Deelname kost vijf euro en opgave is vereist.

Allerzielen

Zaterdag is de Nieuwe Kerk in Stad de hele dag open in verband met Allerzielen. Op deze dag worden overleden dierbaren herdacht. De kerk is open van 10:00 tot 20:00 uur om een kaarsje te branden, even te gaan zitten, een moment stil te zijn, te bidden en te gedenken. Gedurende de dag zijn er op verschillende momenten optredens van musici.

Zondag om 9.30 uur is er een speciale dienst waarin de overledenen worden herdacht.

Ook op andere plekken in onze provincie wordt zaterdag stilgestaan bij Allerzielen.

Wandelen met Konikpaarden

Wie zondag de benen wil strekken, kan terecht bij de Ennemaborg. Om 13:00 uur start daar een wandeling met als thema: Konikpaarden bij de Ennemaborg.

Sinds 1982 loopt een kudde Konikpaarden in en rond het Midwolderbos. Onder begeleiding van een gids ga je op zoek naar de dieren.

In verband met de drassigheid van het terrein is het aan te raden om laarzen of waterdichte schoenen aan te trekken. Ook een verrekijker kan handig zijn. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Fijn weekend!