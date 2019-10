Verdachte bioscoopmoorden recent veroordeeld voor rijden onder invloed

Ergün S., de vermoedelijke dader van de dubbele moord in de Pathé-bioscoop in Groningen, is inderdaad veroordeeld voor drugsgebruik in het verkeer. Dat bevestigt de rechtbank Noord-Nederland.

S. werd op 11 april vorig jaar aangehouden in Sappemeer. Hij zat in een auto achter het stuur terwijl hij cannabis had gebruikt.

Daarvoor veroordeelde de politierechter in Groningen hem onlangs tot een boete van 850 euro of zeventien dagen vervangende celstraf. Ook moest S. zijn rijbewijs een half jaar inleveren. Zijn advocaat heeft hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak. S. was overigens niet op de zitting aanwezig.

Vaste schoonmakers

S. is zondag aangehouden nadat hij een dag eerder waarschijnlijk Gina en Marinus uit Slochteren in de bioscoop om het leven had gebracht. De slachtoffers waren jarenlang de vaste schoonmakers van het pand aan het Gedempte Zuiderdiep in Stad.

Woensdag beslist de rechtbank of het voorarrest van S. wordt verlengd.

Lees ook:

- Groningse ex van verdachte bioscoopmoorden: 'Hij is gek en altijd al gevaarlijk geweest'

- Bioscoopmoorden: Dit weten we over de verdachte en de slachtoffers