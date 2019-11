Het verhaal van een fenomeen: waar is de bootbus van Ter Apel gebleven?

De onzinkbare bootbus werd eind jaren vijftig van de vorige eeuw een fenomeen in Ter Apel en verre omstreken. Dankzij Theo Blauw, een buspionier in hart en nieren.

Verdwenen

Net zo plotseling als de bus op de wegen van Westerwolde reed, was hij ook verdwenen. Waar is de Flying Enterprise III gebleven?

Dat vragen de kinderen en kleinkinderen van Theo Blauw zich al heel lang af. Zij zouden de bootbus van vader en opa graag weer terug naar Ter Apel halen.

Schip

De bootbus was een bus in de vorm van een schip. Je zag hem zo het water van het Ter Apelkanaal in rijden en dan verder varen als een amfibievoertuig. Maar dat kon de bootbus niet. Hij kon alleen maar rijden.

Het bijzondere verhaal van een bijzondere bus, een bijzondere boot en een bijzondere chauffeur en kapitein tegelijk.

Slagzij

Het verhaal begint bij het vrachtschip, Flying Enterprise I. Een vrachtschip dat eind jaren 40 en begin jaren 50 van de twintigste eeuw de wereldzeeën bevoer.

Eind december 1951 raakte het schip in een vliegende storm in de problemen voor Cornwall, de kust van Engeland. Een torenhoge golf raakte het schip van de zijkant, waarna het schip slagzij maakte en stuurloos rondzwalkte in zware zee.

De Deense kapitein Kurt Carlsen van de Flying Enterprise stuurde zijn 40-koppige bemanning van boord naar de te hulp geschoten reddingsboten. Zelf bleef hij aan boord van zijn zinkend schip in de storm.

Wereldnieuws

Dat deed hij dertien dagen lang om te redden wat er te redden viel. Dat lukte hem niet. Enkele minuten voordat de Flying Enterprise helemaal in de golven verdween, verliet Kurt Carlsen zijn schip.

Al die dagen was hij wereldnieuws. Het Polygoon Journaal, elke krant en radiozender in de wereld berichtten over de dappere kapitein die zijn zinkend schip probeerde te redden. Op 17 januari 1952 werd hij als een held onthaald in New York.

Carlsen ging niet veel later gewoon verder als kapitein van de Flying Enterprise II.

Onzinkbare boot

In Nederland ziet H. de Jong van 'Vergeet Mij Niet Tours' in Amsterdam het heldenverhaal. Hij komt op het lumineuze idee een bus te laten bouwen in de vorm van een boot. In dit geval een onzinkbare boot: de Flying Enterprise III.

De bootbus wordt, voor de kenners, gebouwd op een Guy Vixen-chassis en een Domburg-opbouw. Als de bus klaar is, baart hij meteen opzien in Amsterdam en wordt zelfs ingezet bij de nationale intocht van Sinterklaas, dat jaar in Amsterdam.

(vanaf 1.30)

Koningin Juliana rijdt achter de Sint op zijn schimmel en de rest van zijn gevolg met dochters Margriet en Marijke (vanaf 1963 heet Marijke Christina -red) mee in de bootbus, zo wil het verhaal.

Transportwezen

Misschien ziet Theo Blauw uit Ter Apel de bootbus dan al in het Polygoon Journaal in de bioscoop. Misschien ziet hij hem jaren later rijden bij een van zijn tochtjes vanuit Ter Apel naar de hoofdstad.

Blauw, geboren Ter Apeler, belandt na de Tweede Wereldoorlog na wat baantjes als fietsbandenlapper en bij de PTT al gauw in het transportwezen, bij Bergman Transport in zijn eigen dorp. Toentertijd een hele grote speler in het noordelijk vervoer.

Afrikaanse bushbush

Theo Blauw is in die tijd ook zeker niet vies van een avontuur en zo belandt hij in Zuid-Afrika als testrijder van Ford en rijdt hij 24-uursrally's door de Afrikaanse bushbush. Jaren later maakt hij met zijn broer Frits en kameraad Harm Hulshof ook nog eens een monstertocht naar Rhodesië, het latere Zimbabwe.

Na zijn terugkeer aan het Ter Apelkanaal besluit hij voor zichzelf te beginnen en Theo zou Theo niet zijn om met wat bijzonders te komen. In al zijn reizen en zijn raceavonturen in Afrika ontdekt hij de sleutel tot succes.

'Je moet uitblinkers hebben, anders kom je er niet...'

Drang naar avontuur

Het wordt zijn levensmotto. Waarschijnlijk gedreven door zijn eigen motto en zijn drang naar avontuur koopt hij de bootbus Flying Enterprise III van Vergeet Mij Niet Tours.

De Amsterdamse busonderneming laat daarna een tweede bootbus bouwen met de naam Kurt Carlsen, mogelijk de laatste bootbus die ooit is gebouwd. Ofschoon er ook nog verhalen zijn van een derde busboot.

Kapiteinspak

Bij zijn eerste tochtje door Ter Apel baart Theo Blauw al toeterend opzien met zijn bus. Theo heeft speciaal voor de ritten in de bootbus een kapiteinspak gekocht. Hij is ten slotte niet alleen buschauffeur maar ook kapitein van de Flying Enterprise III.

'Wat-is-dat-ten?' klinkt het door de straten van Troapel. Maar al gauw sluiten de dorpsbewoners die rare bus, dat 'maal ding', in de armen.

Veelgevraagd fenomeen

Harrie Bakker uit Ter Apel ziet als klein jongetje de bus ook rijden en is meteen om. 'Ik weet het nog goed', vertelt hij met een glinstering in zijn ogen. 'De bus stond altijd aan het kanaal als ik er langs kwam op mijn fietsje. Ik vergeet ook nooit meer wat er op de zijkant van de bus stond...'

'Trouwen en op reis met de Flying Enterprise'.

Schoolreisjes, de populaire excursies naar aardappelmeelfabriek Avebe, trouwerijen; de bootbus wordt een veelgevraagd fenomeen. Theo Blauw trouwt zelf ook in zijn eigen rare bus met zijn Grietje uit Jipsingboertange.

Uit dansen

'Ik weet nog wel dat Theo Grietje altijd kwam ophalen', vertelt Kinie Nijenmanting uit Ter Apel. 'We woonden toen nog in Jipsingboertange. Grietje woonde een paar huizen verder. En dan kwam de bootbus weer door het dorp. Dan wisten wij hoe laat het was...'

Theo haalde zijn Grietje op in de bootbus als ze uit gingen, als ze gingen dansen. Maar dat niet alleen, ook op de mooiste dag van hun leven kwam Theo in pak achter het stuur van zijn bus. 'Most kieken zie stappen in t busbootje...', riep de buurman van Grietje.

Eerste vrouwelijke chauffeur?

Grietje zelf had ook gevoel voor de bus. Volgens de overlevering werd Grietje Blauw-Smit uit Jipsingboertange een van de eerste vrouwelijke chauffeurs van Nederland en misschien zelfs wel de allereerste.

Waarom en hoe de succesvolle en merkwaardige bus plotseling uit het bezit van de Blauws verdween en dus ook het straatbeeld van Ter Apel, is nog een raadsel.

De Flying Enterprise is - alles reconstruerend - vermoedelijk tussen 1957 en 1960 in bezit van busonderneming Blauw.

Gesloopt?

Speurend op internet via allerlei pagina's van busfanaten en via de site van het Nationale Busmuseum in Hoogezand, komen er verhalen los dat de Flying Enterprise daarna gesloopt zou zijn of dat-ie elders in Nederland rond zou rijden. Maar het ware verhaal weet niemand.

Ook de familie Blauw niet. Theo Blauw overlijdt in 1997 en zijn vrouw Grietje acht jaar later. Theo en Grietje kregen drie zoons: Willem, Emiel en Frits en die kregen zelf ook weer kinderen.

Willem begint tientallen jaren nadat de busonderneming van vader Theo Blaauw begin jaren tachtig een triest einde kent, zelf met broer Frits in loondienst ook weer een busonderneming: Blauw's Reizen.

Op precies dezelfde plek waar ooit de busboot aan wal stond en waar vader Theo en moeder Grietje hun gloriejaren beleefden.

Op 18 november 1983 doet de FIOD een inval bij busonderneming Blauw op verdenking van fraude. Tientallen FIOD-medewerkers en politiemensen lichten de familie van bed en halen het bedrijf en huis overhoop en nemen geld en papieren in beslag. De familie blijkt onschuldig. Maar voordat dat vijf jaar later wordt toegegeven, is Blauw alles kwijt en is de busonderneming failliet. Theo Blauw komt nooit over deze klap heen. Ook bij zoons Frits, Emiel en Willem hakt deze traumatische gebeurtenis er bijna veertig jaar later nog steeds hard in.

Fotoboeken

Kleinzoon Theo, de zoon van Frits en genoemd naar zijn opa, speelt ook een rol in de nieuwe onderneming van zijn vader en oom. Bladerend in de fotoboeken van opa en oma wordt hij getriggerd door de merkwaardige bus en gaat hij op zoek naar het verhaal achter de bootbus.

Tegelijk komt in de familie ook het idee boven borrelen om de bootbus terug te halen naar Ter Apel, als blikvanger van de eigen onderneming, maar ook als eerbetoon aan opa Theo. Maar waar is de Flying Enterprise gebleven?

Vader Frits en ooms Willem en Emiel weten nagenoeg niets, omdat zij in de tijd van de bootbus nog niet waren geboren. En vader en opa Theo was niet bepaald een prater, meer een doener. Een man van geen woorden maar daden.

Australië?

Kleinzoon Theo zet daarom foto's van de bootbus op Facebook. Veel Ter Apelers reageren met weemoed en een enkele denkt zeker te weten dat de bootbus is gesloopt. Tegelijkertijd komt ook het verhaal boven van een oom en tante uit Bakkeveen.

Die zijn jaren terug op vakantie geweest naar Australië. De Friezen berichtten de familie in Ter Apel trots dat ze de oude bootbus, de Flying Enterprise hadden zien rijden. Ze vertelden er niet bij waar.

Het lot wil dat het de oom en tante uit Bakkeveen ook niet meer gevraagd kan worden. Ze overleden kort na hun terugkomst uit Australië. Hebben ze het wel goed gezien of was het misschien een bus die er op leek?, vragen de Blauws zich nu af.

Verkocht

Maar in onze speurtocht duikt nog iemand op die het Australië-verhaal kan bevestigen. Jan Warntjes, de oer-muzikant van de B.J. Hegen Blues Band is ook actief als historicus van Ter Apel. Warntjes weet ook nog dat de bootbus eind jaren 50 door Ter Apel reed.

'Ik heb het er met Theo Blauw nog wel eens over gehad. Theo vertelde dat hij de bootbus aan iemand in Australië had verkocht', weet Warntjes honderd procent zeker.

Schilderij

Kleinzoon Theo spuit op een mistige herfstmorgen bij Blauw's Reizen aan de Oosterstraat aan het Ter Apelkanaal de bussen schoon. De plek waar het ooit begon met de bootbus. Hij zou er alles voor over hebben als de bootbus nog eens op zal duiken, vertelt hij later in de woonkamer.

Op tafel liggen de plakboeken van opa en oma en een schilderij van de bootbus.

Excursierondje

'Ik heb als klein jongetje ooit naast opa Theo in een gewone bus het bekende excursierondje gemaakt over het Avebe-terrein. Het zou toch prachtig zijn als ik dat ooit nog eens kan doen met de enige echte bootbus. Opa zou het prachtig hebben gevonden...'

Onze speurtocht naar de Flying Enterprise III, die merkwaardige bootbus, dat maal ding, een fenomeen, loopt hier dood.

Heeft u nog tips of aanvullingen? Mail dan naar ehulsegge@rtvnoord.nl.

Met dank aan de familie Blauw, het Nationaal Busmuseum, Harrie Bakker, Jan Warntjes en Kinie Nijenmanting.