Pathé gaat woensdag weer open met aangepaste programmering

Dat meldt de bioscoop op haar website.

Pathé was sinds afgelopen zaterdag gesloten. In het pand aan het Gedempte Zuiderdiep werden die dag twee schoonmakers - het echtpaar Marinus en Gina uit Slochteren - van het leven beroofd. De verdachte van de dubbele moord is zondag aangehouden.

Medewerkersbijeenkomsten

Pathé schrijft: 'De afgelopen dagen zijn alle medewerkers van Pathé bezig geweest met het verwerken van het vreselijke drama dat zich heeft afgespeeld in onze bioscoop in Groningen. Voor onze collega's in Groningen, maar ook in onze andere theaters en op ons hoofdkantoor zijn medewerkersbijeenkomsten gehouden om er gezamenlijk over te praten en eventuele vragen te beantwoorden.'

Steun

Pathé zegt de afgelopen dagen veel steunbetuigingen te hebben ontvangen van bezoekers en medewerkers. 'Dat helpt de nabestaanden en betrokkenen om dit vreselijke verdriet een plek te geven.'

Aangepast

De bios gaat dus woensdag weer open met een aangepast programma. 'Tevens wordt een condoleancehoek ingericht voor bezoekers waar zij hun steunbetuigingen kunnen achterlaten. Uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden, zullen wij deze week geen Halloween- of horrortrailers plaatsen via onze communicatiekanalen', schrijft Pathé.

