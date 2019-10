Onderzoek Pathé is afgerond; tapijt vervangen voor heropening

Het sporenonderzoek in bioscoop Pathé aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen is afgerond. Het gebouw wordt klaargemaakt voor de heropening van komende woensdag.

Er is niets bekendgemaakt over de resultaten van het onderzoek. Het Openbaar Ministerie en de politie doen geen mededelingen over het onderzoek, terwijl verdachte Ergün S. in beperking zit.

Tapijt vervangen

Voor de uitgang van de bioscoop staat dinsdagmiddag een aanhangwagen met daarin stukken tapijt. Een bedrijf uit Eindhoven maakt de bioscoop weer klaar voor gebruik.

'We hebben het tapijt vervangen op de plekken waar de gebeurtenissen van zaterdagochtend hebben plaatsgevonden', zegt een medewerker van het bedrijf.

Bloemenzee groeit

Terwijl het tapijt wordt vervangen en meerdere kaarsjes branden, leggen voorbijgangers bloemen bij de bioscoop. 'Rust zacht', staat op één van de kaartjes die aan een bos bloemen hangt.

'Onbeschrijflijk wat een leed', schrijft een ander. 'Geen woorden voor wat Gina en Marinus hebben moeten doorstaan'. Ene Vera die het kaartje schreef, richt zich ook tot de nabestaanden: 'Zo jong wees, zo jong je ouders op zo'n wijze te verliezen, mijn hart bloedt voor jullie. Een inwoner van de stad die aan jullie denkt.'

Rechter-commissaris besluit woensdag

Woensdag verschijnt Ergün S. voor de rechter-commissaris. Die besluit dan of S. langer vast blijft zitten. Afhankelijk van de medische situatie van de verdachte vindt die zitting in de rechtbank of in het ziekenhuis plaats.

