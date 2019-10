Doelman Hoekstra debuteert in bekerduel met Harkemase Boys

Jan Hoekstra is de baas in de lucht tijdens het oefenduel met FC Emmen (Foto: Orange Pictures)

Hoekstra staat voor debuut: 'Dit is een hartstikke mooi gevoel'

De 21-jarige Jan Hoekstra maakt woensdag zijn officiële debuut in het eerste team van FC Groningen in de bekerwedstrijd tegen Harkemase Boys. Eerste keus Sergio Padt is geblesseerd.

'Het heeft lang geduurd, maar gelukkig mag ik woensdag starten', blikt Hoekstra vooruit op de bekerwedstrijd. De Hoogezandster heeft lang naar dit moment toegeleefd. 'Ik speel hier vanaf de D1 en het is natuurlijk mooi om je debuut te maken.'

Van echte spanning is op dit moment bij de doelman nog geen sprake. 'Ik heb er vooral heel veel zin in.'

Ik zou graag verhuurd worden, zodat ik meer wedstrijden onder druk speel Jan Hoekstra - tweede doelman FC Groningen

Hoekstra werkt zijn wedstrijden normaal gesproken af in het tweede team van FC Groningen, spelend op de maandag. 'Die wedstrijden zijn niet ideaal voor mij', erkent de doelman. 'Voor mijn ontwikkeling is het goed om met druk om te gaan en die druk is er niet bij die wedstrijden. Daarom zou ik ook graag verhuurd worden zodat ik meer wedstrijden met die druk speel. Ik weet alleen niet hoe de club erover denkt.'

Over de wedstrijd van morgen is de doelman duidelijk. 'We gaan gewoon winnen en ik ga ervanuit dat ik de nul houd.'

Pijntjes

Trainer Danny Buijs kan tegen Harkemase Boys niet over een geheel fitte selectie beschikken. 'We zitten slechts twee dagen na de wedstrijd tegen Heerenveen en sommige spelers kampen nog met wat pijntjes.'

Onder andere Deyovaisio Zeefuik, Mike te Wierik en Charlison Benschop kwamen niet ongeschonden uit de Derby van het Noorden. Zij zullen in Harkema hoogstwaarschijnlijk niet in de basis starten.

FC Groningen Live

De wedstrijd wordt woensdagavond niet live uitgezonden, maar is wél te volgen via Radio Noord. De bekerpot Harkemase Boys – FC Groningen begint om 19.45 uur. De uitzending van FC Groningen Live op Radio Noord start om 19.30.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker en Martin Drent doen verslag vanuit sportcomplex De Bosk. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.