'Ze houden echt van mij, en dat is de essentie van wat pleegouders voor je kunnen doen'

'Dat is essentie van wat pleegouders voor je kunnen doen: gewoon die liefde geven'

In onze provincie worden elk jaar meer dan 500 kinderen in een pleeggezin ondergebracht. Vaak komen ze uit een gevaarlijke thuissituatie met geweld en verslavingen.

Een van die pleegkinderen is Diangelo Emerencia. Dertig jaar geleden kwam hij in Delfzijl terecht, bij Piet en Gerda Kruiger.

'Mijn biologische ouders konden niet voor mij zorgen, zij waren verslaafd aan drank en drugs. Daardoor hadden ze andere prioriteiten dan voor hun kinderen zorgen', vertelt Diangelo.

Essentie

In Delfzijl werden hij en zijn broertjes en zusjes met open armen ontvangen. Gerda: 'Diangelo is echt mijn zoon geworden. Ook al hebben we zelf ook drie dochters. Met hem had ik dat moeder-zoongevoel vanaf het begin.'

'Ze houden echt van mij', vertelt Diangelo. 'Dat merk je en dat is de essentie van wat pleegouders voor je kunnen doen. Gewoon die liefde geven.'

Hij is niet de enige die bij Piet en Gerda kwam wonen. In totaal groeiden bijna vijftig pleegkinderen bij hen op. 'We hebben een rijk leven. Het heeft ons veel gebracht.'

'Hele fijne vent'

De biologische ouders van Diangelo zijn inmiddels overleden. Wat rest zijn wat foto's en een goede band met zijn pleegouders. Piet: 'Het is een hele fijne vent hoor. Echt. Absoluut.'

Diangelo komt nog graag langs, maar de pijn van het verlies van zijn biologische ouders blijft. 'Je herkent jezelf niet in je pleegouders, die pijn is niet op te vangen. Maar je wordt wel geaccepteerd en hebt wel een plek waar je jezelf mag zijn.'

Op de kaart

Er is een tekort aan pleeggezinnen en organisatie Elker wil daar aandacht voor. Dat gebeurt voor de vijfde keer via de Week van de Pleegzorg. 'Het zorgt ervoor dat het tekort weer even op de kaart gezet wordt', vertelt pleegzorgbegeleider Marianne Manning.

'Er zijn nooit genoeg pleeggezinnen', vervolgt ze. 'We willen ieder kind onder kunnen brengen in een passend gezin.' Het gaat dan om kinderen tussen de 0 en 18 jaar oud, die om wat voor reden dan ook korte of langere tijd niet thuis kunnen wonen.

Lees ook:

- Oldambt nodigt pleegouders uit voor kopje koffie