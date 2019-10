Hoogleraar Bröring: 'Gebrek aan draagvlak is geen juridisch argument tegen zoutwinning'

De gemeente Midden-Groningen heeft in haar advies richting minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat het punt draagvlak als voornaamste argument gebruikt. Midden-Groningen is door Wiebes gevraagd een advies af te geven als reactie op het winningsplan van Nedmag.

Geen draagvlak bij inwoners

Midden-Groningen stelt dat nieuwe zoutwinning in de Veenkoloniën geen draagvlak heeft bij haar inwoners. Maar volgens Bröring kan dat argument zo niet gebruikt worden.

'Je kunt in de wet lezen dat er gronden zijn om een instemming te weigeren, maar draagvlak staat daar niet bij', legt Bröring uit. 'Veel mensen denken: er is geen draagvlak, dus zal het wel niet doorgaan. Maar draagvlak is juridisch gezien geen argument.'

Windpark N33

Mocht de gemeente Midden-Groningen draagvlak blijven gebruiken als argument, dan zal dat niet standhouden bij een eventuele rechtsgang.

De tegenstanders van windpark N33 gebruikten het argument ook in hun strijd tegen de komst van het windpark, maar de Raad van State veegde dat van tafel.

Wel van belang

Toch is het niet per se onverstandig dit argument te gebruiken, betoogt Bröring.

'Als er geen maatschappelijk draagvlak is, kan het op de langere termijn wel van belang zijn', vervolgt hij. 'Als er steeds wordt gezegd: er is geen maatschappelijk draagvlak, dan kun je daar op termijn als bedrijf wel last van krijgen. Dat hebben we ook bij de NAM gezien. Juridisch gezien liep de toestemming voor de NAM door, maar er was zoveel verzet, dan houdt het wel op.'

Richten op andere punten

Mocht Midden-Groningen juridische stappen overwegen als het ministerie van Economische Zaken groen licht geeft aan nieuwe zoutwinning in de Veenkoloniën, kan het zich beter focussen op andere punten, stelt Bröring.

'Denk aan de dingen die het Staatstoezicht op de Mijnen heeft geadviseerd. Dat gaat om veiligheid en schade aan gebouwen.'

Ruimhartig en betrouwbaar

Nedmag kan dat volgens Bröring voorkomen door zelf ruimhartiger te zijn en een betrouwbare buurman te zijn.

'Ik heb het idee dat Nedmag wel haar best doet om duidelijk en transparant te zijn', aldus Bröring.

'Men voelt zelf ook dat men niet lekker in de omgeving zit. Allerlei sponsoractiviteiten kunnen daar niet tegenop, dus men zal wel de zorgen moeten wegnemen. Mensen merken iets van bodemdaling en schade, dus men moet wel meedenken bij het opbouwen van één schadeloket en het bewijsvermoeden hier hanteren, zodat mensen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.'

