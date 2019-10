NAM betreurt miljoenenclaim WAG: 'Redelijk aanbod helaas afgewezen'

WAG eist 122 miljoen euro van het gasconcern, na gerechtelijke uitspraken in 2015 en 2018 dat de NAM aansprakelijk is voor de waardedaling van woningen als gevolg van de gaswinning. Die waardevermindering moet bovendien al meteen vergoed worden, dus niet pas na verkoop van het huis, aldus de rechters.

Gesprekken

NAM-woordvoerder Hein Dek nam de dagvaarding dinsdagmiddag zelf in ontvangst van de deurwaarder. 'Het is een hoog bedrag, 122 miljoen euro', stelt hij op Radio Noord.

'Het is jammer dat we nu hier staan in het proces. Nadat NAM in 2018 afzag van cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof, zijn we in gesprek gegaan met Stichting WAG om te werken aan een oplossing. Vandaag kunnen we constateren dat dit helaas niet is gelukt.'

Volgens Dek waren het constructieve gesprekken. 'We zijn ook zover gekomen dat we vanuit NAM een schikkingsvoorstel hebben gedaan. We hebben een concreet bedrag op tafel gelegd. Dat was ook een alleszins redelijk bedrag in het licht van de discussie over waardedaling. Maar helaas heeft WAG dat afgewezen.'

Aanbod ministerie

Volgens WAG-voorzitter Lolke Weegenaar komt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat binnen een paar weken met een eigen aanbod om de waardedaling van huizen te compenseren.

WAG verwacht dat dit aanbod hooguit de helft zal bedragen van de claim van circa 26.000 euro per adres die de stichting dinsdag bij de NAM heeft neergelegd.

NAM-woordvoerder Dek zegt daar geen oordeel over te kunnen geven. 'Voor NAM is het helder: wij betalen voor waardedaling. Dat doen we überhaupt en ook inzake Stichting WAG. De vraag is nu om welk bedrag het gaat. Dat laten we aan het ministerie over. WAG stapt naar de rechter. Daar zal duidelijk worden hoe het gaat verlopen. Wij wachten het af.'

