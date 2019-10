Aldi aast ook op plek op voormalig terrein Prins Bernhardhoeve

De tijdelijke Albert Heijn in Zuidlaren in aanbouw (Foto: Margriet Benak/RTV Drenthe)

De discountsupermarkt gaat hiermee openlijk de strijd aan met de plaatselijke Albert Heijn, schrijft RTV Drenthe.

Substantiële bijdrage

Hoe hoog het bod is, is niet bekend. Maar in een brief van Aldi Vastgoed aan de gemeenteraad van Tynaarlo staat dat het gaat 'om een substantiële bijdrage'.

De brief is eind vorige week door de budgetsupermarkt naar de gemeente verstuurd.

Wedren op grond

Hiermee is de wedren op grond op het voormalige PBH-terrein geopend. Het is al jaren een publiek geheim dat de Aldi van Annen naar Zuidlaren wil verhuizen. In feite wil het college van B en W van Tynaarlo in dit gebied nog maar één fullservicesupermarkt toestaan. De hoogste bieder zou de meeste kans maken, zei wethouder René Kraaijenbrink vorige maand.

Aldi gaat daar nu op in, terwijl de lokale Albert Heijn op die plek nu een tijdelijke supermarkt vestigt. Daarvoor heeft Albert Heijn een vergunning voor vier jaar.

'Voet aan de grond'

Doel van AH-eigenaar Hans Hendrikse is om er uiteindelijk ook definitief een supermarkt te kunnen vestigen. Hij zit aan de Stationsweg al jaren te krap.

Hij wil op het PBH-terrein vernieuwen, vergroten én heeft daar meer parkeerruimte. Dat Aldi nu ook op het terrein aast, noemt Hendrikse 'een creatieve manier om een voet tussen de deur te krijgen'.

Lees ook:

- Nieuwe AH-supermarkt in Zuidlaren uit de grond gestampt: 'Beter laat dan nooit'

- Drenthe zet miljoen euro opzij voor opknapbeurt centrum Zuidlaren

- Tynaarlo in hoger beroep tegen tijdelijke supermarkt Zuidlaren